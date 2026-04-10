Kolama dolů s Policií – jeden den a zážitek, který posune dál než jen po silnici

Během jediného dne je možné přesednout z motocyklu BMW na Harley, vyzkoušet Yamahu, CFMOTO nebo třeba Indian, a to všechno na jednom místě. Bez objednávání, bez čekání, prostě nasednout a jet. Výsledkem mohou být lehce rozhozené priority, protože vybrat si "tu pravou" nebude úplně snadné. Přesně takové dilema může přinést letošní ročník "Kolama dolů s Policií ČR", který kombinuje zážitek, adrenalin i dovednosti využitelné v reálném provozu.
Velkým tahákem budou testovací jízdy. Na jednom místě se představí i další značky, například Triumph, Polaris, Voge, Royal Enfield, Honda, KTM nebo Can-Am. Každý přiveze minimálně čtyři stroje, takže k dispozici bude zhruba padesát motorek. Takovou koncentraci běžně nezažijete - jinak by bylo nutné objíždět jednotlivé dealery. Tady stačí přijít, vybrat si a jet. Ideálně víckrát. "Unikátní je právě to, že máme tolik značek a motorek na jednom místě. Člověk si může během jednoho dne vyzkoušet věci, na které by jinak potřeboval týdny," říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.
"Kolama dolů" ale není jen o svezení. Jde o den, kdy si účastníci mohou vyzkoušet to, co v provozu nemohou, a zjistit, kdy mají situaci pod kontrolou a kdy už je manévr nebezpečný. Akce, na které se podílí také projekt "Učme se přežít", letos nabídne tři velké termíny kombinující bezpečnost, trénink i motorkářskou zábavu, a to vše přímo v sedle.
Novinkou je hvězdicová jízda. Účastníci vyrazí vždy ze tří různých míst a sjedou se do jednoho cíle – výcvikového polygonu. Celkem půjde o devět výchozích lokalit a tři polygony. První akce se uskuteční 30. května na brněnském polygonu, následovat bude červencový termín ve Vysokém Mýtě a třetí setkání proběhne v srpnu na polygonu v Sosnové. Motorkáři se tak sjedou z jihomoravského, východočeského i severního a západního regionu.
Akce začíná organizovanou spanilou jízdou pod dohledem Policie ČR, která zajišťuje nejen bezpečný přesun, ale aktivně se podílí i na programu. Kolona vyráží do běžného provozu, kde si účastníci vyzkouší zásady bezpečné jízdy ve skupině, tedy práci s plynem, disciplínu i čtení situace. "Nechceme motorkáře poučovat od stolu. Chceme být s nimi přímo na silnici a ukázat jim bezpečnou jízdu v praxi. Spanilá jízda je ideální způsob, jak si to vyzkoušet bez zbytečného rizika," říká Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
Po příjezdu na polygon začíná volný program bez pevné struktury. Účastníci si volí aktivity podle sebe, mohou zamířit na jízdy, projít stanoviště nebo navštívit přednášky. Na polygonu si vyzkouší jízdu zručnosti, vyhýbací manévry, měření reakční doby i dopravní testy. Chybět nebude první pomoc ani policejní úkoly simulující reálné situace. To vše v bezpečném prostředí, kde případná chyba bolí maximálně ego.
Na konci dne proběhne vyhodnocení a nejlepší účastník získá helmu od Bikers Crown. “Na polygonu mají jezdci prostor posunout svoje limity a vyzkoušet si situace, do kterých by se na silnici dostat nechtěli – a když už, tak ať vědí, co dělat”, doplňuje vedoucí instruktor projektu Učme se přežít Jiří Novotný.
Na rozdíl od tradičních kurzů "Učme se přežít" jde o otevřený formát, kde si každý volí vlastní tempo i obsah. Někdo stráví den v sedle, jiný kombinuje jízdy, testování motorek a přednášky. Akce tak přirozeně propojuje vzdělávání s komunitní atmosférou a je určena široké motorkářské veřejnosti.
Účast je zdarma, ale je nutná registrace. Kapacita jedné jízdy je 150 osob. Vzhledem k tomu, že se v rámci jedné akce vyráží ze tří míst, celkem by se mělo na místo sjet 450 motorkářů. Ideální je přijet na vlastním stroji kvůli společné jízdě, i když testovací motorky budou k dispozici i pro ty, kteří dorazí bez něj.
"Kolama dolů" tak není jen další akcí v kalendáři. Je to den, kdy se účastníci svezou, něco se naučí, potkají lidi se stejnou vášní a odjedou jistější v sedle - a možná i s neodolatelným nutkáním pořídit si další stroj.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti