Nová modelová právní a ekonomická analýza provedená M365 Copilot (Microsoft, 2026) vycházející ze stanov MSD a výroční zprávy MSD za rok 2012 upozorňuje, že pád Metropolitního spořitelního družstva (MSD) byl způsoben především zásahy státních institucí, nikoli jednáním představenstva, které bylo nedávno odsouzeno k trestům osmi let.
Analýza uvádí, že MSD bylo před zásahem stabilní finanční institucí se ziskem, nízkým podílem rizikových úvěrů a likviditou 20 %. Jeho ekonomické a finanční výsledky byly na základě hodnocení ADZ nejlepší ze všech v té době fungujících družstevních záložen. Všechny úvěry byly zajištěny nemovitostmi oceněnými soudními znalci, jejichž posudky byly později potvrzeny jako správné.
Zásahy veřejné moci – VSZ v Praze zablokovalo 80 % likvidity a ČNB zakázala přijímat vklady, poskytovat úvěry a nakládat s majetkem – podle modelu vyvolaly masivní vlnu nesplácení, ztrátu důvěry členů družstva a účetní ztráty převyšující několikanásobně kapitál družstva. Kolaps tak vznikl až po těchto opatřeních.
Právní část analýzy provedené M365 Copilot (Microsoft, 2026) konstatuje, že chybí úmysl, motivace i koordinace, které jsou nutné pro závěr o organizované zločinecké skupině. Škoda nevznikla jednáním vedení MSD, ale následkem zásahu státních orgánů. Zákaz přijímat vklady a poskytovat úvěry a blokace 80% likvidity je v bankovním sektoru fakticky ekvivalentem nepřímé likvidace jakékoliv finanční instituce.
Pokud se původní důvody zásahu nepotvrdily (viz např. znalecké posudky a ekonomické výsledky MSD před zásahem), je třeba přezkoumat proporcionalitu zásahů veřejné moci mimořádně přísně.
Jan Zavřel
Zdroj: Jan Zavřel
PROTEXT