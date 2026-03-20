Kolaps MSD nezpůsobilo vedení, ale zásahy veřejné moci

Autor:
  15:09
Nová modelová právní a ekonomická analýza provedená M365 Copilot (Microsoft, 2026) vycházející ze stanov MSD a výroční zprávy MSD za rok 2012 upozorňuje, že pád Metropolitního spořitelního družstva (MSD) byl způsoben především zásahy státních institucí, nikoli jednáním představenstva, které bylo nedávno odsouzeno k trestům osmi let.

Analýza uvádí, že MSD bylo před zásahem stabilní finanční institucí se ziskem, nízkým podílem rizikových úvěrů a likviditou 20 %. Jeho ekonomické a finanční výsledky byly na základě hodnocení ADZ nejlepší ze všech v té době fungujících družstevních záložen. Všechny úvěry byly zajištěny nemovitostmi oceněnými soudními znalci, jejichž posudky byly později potvrzeny jako správné.

Zásahy veřejné moci – VSZ v Praze zablokovalo 80 % likvidity a ČNB zakázala přijímat vklady, poskytovat úvěry a nakládat s majetkem – podle modelu vyvolaly masivní vlnu nesplácení, ztrátu důvěry členů družstva a účetní ztráty převyšující několikanásobně kapitál družstva. Kolaps tak vznikl až po těchto opatřeních.

Právní část analýzy provedené M365 Copilot (Microsoft, 2026) konstatuje, že chybí úmysl, motivace i koordinace, které jsou nutné pro závěr o organizované zločinecké skupině. Škoda nevznikla jednáním vedení MSD, ale následkem zásahu státních orgánů. Zákaz přijímat vklady a poskytovat úvěry a blokace 80% likvidity je v bankovním sektoru fakticky ekvivalentem nepřímé likvidace jakékoliv finanční instituce.

Pokud se původní důvody zásahu nepotvrdily (viz např. znalecké posudky a ekonomické výsledky MSD před zásahem), je třeba přezkoumat proporcionalitu zásahů veřejné moci mimořádně přísně.

Jan Zavřel

Zdroj: Jan Zavřel

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi dnes jedou poslední sprint sezony

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří rozjeli poslední sprint sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Češi zároveň hájí svou pozici v...

20. března 2026  16:47

Plzeň před začátkem sezony vyčistí relaxační park Mlýnská strouha v centru města

ilustrační snímek

Plzeň příští týden zahájí pravidelné jarní čištění Mlýnské strouhy, oblíbeného relaxačního místa v sadovém okruhu v centru města. Ve spolupráci s městskými...

20. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

Samice malé kočkovité šelmy manul se v ostravské zoologické zahradě začala seznamovat s nově dovezeným samcem. Po několikadenním kontaktu přes bariéru byla...

20. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž. Nedávno zde proběhly terénní úpravy včetně přístupové cesty ke kříži.

vydáno 20. března 2026  16:45

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Na zahájení velikonočního trhu přijeli i dobrovolní hasiči s polní kuchyní.

vydáno 20. března 2026  16:44

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Dočasně slouží už 14 let, ale chátrá. Krumlov chce stavět nový most u pivovaru

Vizualizace nového mostu u pivovaru v Českém Krumlově. (10. března 2026)

V roce 2002 velká voda strhla most u českokrumlovského pivovaru. Od té doby tu břehy Vltavy spojuje most dočasný. Nyní radnice připravuje stavbu nového, protože ten současný už je ve velice špatném...

20. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s...

20. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.