Koleje nejsou hřiště, už vůbec ne zkratka. Soutěž Markétiny dopravní výchovy startuje s novým tématem, tentokrát bezpečnost na kolejích

"Na železničních přejezdech se jen za první tři čtvrtiny letošního roku stalo 97 střetnutí s projíždějícím vlakem, chybují jak řidiči, tak chodci či cyklisté. Mezi další příčiny mimořádností patří přebíhání kolejiště v místech, kde je to zakázáno. Nebezpečný je i pohyb za žlutou čárou ve chvíli, kdy se blíží několikasettunový vlak. Mládež navíc často riskuje vědomě pod vlivem výzev na sociálních sítích," říká Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic. Kolik z nich si přitom uvědomí, že vlak před sebou tlačí vzduch, který dokáže člověka doslova smést? Kolik připustí, že vstoupit na přejezd při červené není jen přestupek, ale hazard se životem? Většině tragických událostí přitom lze snadno zabránit – respektovat pravidla, být pozorný a nikdy neriskovat.
Na správné a odpovědné chování upozorňuje tradiční výtvarná a literární soutěž Týmu silniční bezpečnosti a Policie České republiky pod hlavičkou projektu Markétina dopravní výchova. "Soutěž není jen o obrázcích a slohových pracích. Je především nástrojem, jak s dětmi jinak otevřít téma, které se v běžné výuce opomíjí – chování v blízkosti železnice, na nádraží, uvnitř vlaku, ale i obecně s přesahem na bezpečný pohyb v blízkosti kolejových prostředků městské hromadné dopravy. Diskuse s dětmi o tématu soutěže otevírá prostor promýšlet reálné situace a přemýšlet nad tím, co znamená chovat se zodpovědně a bezpečně," říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky. Ukazuje, že i výtvarná nebo literární výchova může mít praktický přesah. Spojení vzdělávacích cílů s reálnými tématy funguje a má dlouhodobý dopad. Na tomto principu je postavena i tzv. revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která se od tohoto září na vybraných školách testuje a více se snaží propojovat získávání dovedností, znalostí, postojů a hodnot. A takto je postavena i myšlenka této soutěže.
Letos soutěž nabízí už třinácté téma. První ročník se uskutečnil v roce 2017 jako lokální akce v Libereckém kraji a mezi lety 2017 až 2020 probíhala dvakrát ročně. Celostátního rozměru nabyla na podzim 2018. Aktuální ročník začíná 1. listopadu 2025 a uzávěrka je 30. března 2026.
Téma a název je: Bezpečnost na železnici. Soutěžící mohou výtvarně nebo literárně zpracovat situace z nádraží, vlakových souprav i přejezdů. Děti mohou zachytit správné návyky, ale i to, co se může stát, když se někdo chová nezodpovědně. "Cílem není prezentovat jen ideální modely chování, ale dát dětem prostor zachytit i varovné momenty – například chůzi po kolejích, přecházení přes přejezd ve chvíli, kdy se sklápí závory nebo lezení na vagóny a odstavené vlakové soupravy. Výběr přístupu je na soutěžících, což podporuje nejen jejich kreativitu, ale i schopnost samostatně přemýšlet o daném tématu a bezpečnosti," říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Soutěž je nástrojem nejen pro děti, ale i pro pedagogy – umožňuje nenásilně začlenit dopravní výchovu do běžné výuky. Místo malby zátiší tak mohou děti například znázornit bezpečné chování na přejezdu. Minulá témata zahrnovala například bezpečnou dopravu budoucnosti nebo reakce při dopravních nehodách. Právě "budoucnost" přinesla rekordní účast – přes 4500 děl a účast manželky prezidenta České republiky Evy Pavlové při předávání cen. Loňský ročník zaznamenal i přes omezení počtu příspěvků na maximálně pět za třídu přibližně 2500 prací.
Soutěž má pět kategorií - čtyři výtvarné (pro děti z MŠ, žáky 1. a 2. stupně ZŠ a děti se speciálními vzdělávacími potřebami) a jednu literární, otevřenou pro všechny žáky ZŠ. Technika není omezena. Vítány jsou kresby, malby, komiksy, povídky, eseje, básničky i dramatické texty.
Díky spolupráci s Policejním prezidiem ČR soutěž probíhá ve všech 14 krajích, kde se děti mohou umístit na krajské úrovni. Následně je vybráno i 25 nejlepších děl na celorepublikové úrovni. Partnery soutěže jsou Policie ČR, BESIP a Česká kancelář pojistitelů, která akci dlouhodobě podporuje z fondu zábrany škod. Mezi tradiční partnery patří liberecká iQlandia a iQpark, nově se přidávají Království železnic v Praze a Správa železnic.
Cílem soutěže není jen ocenit nejlepší práce, ale především přispět k tomu, aby další generace byly v dopravním prostředí vnímavější, informovanější a méně ohrožené. Pokud se díky soutěži jen jediné dítě rozhodne nepřecházet koleje mimo vyznačený přechod, má to smysl.
Soutěž je realizována v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú., Czechoslovak Group, Libereckým a Pardubickým krajem, ad. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další naleznete na www.dopravnivychova.cz.
Zdroj: Bezpečně na silnicích