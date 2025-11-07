Koleje nejsou hřiště, už vůbec ne zkratka. Soutěž Markétiny dopravní výchovy startuje s novým tématem, tentokrát bezpečnost na kolejích

Autor:
  14:23
Praha 7. listopadu 2025 (PROTEXT) - Přebíhání kolejí, postávání za žlutou čárou na nástupišti nebo vstup na přejezd při červené. Chování, které se může zdát banální, ale může mít tragické následky. Právě na podobná rizika, která často pramení z nepozornosti nebo neznalosti, letos upozorní ti nejmladší. Ne přednáškou, ale obrázkem nebo příběhem. V celé republice startuje další ročník výtvarné a literární soutěže Markétiny dopravní výchovy. Třinácté téma se zaměřuje na bezpečnost na železnici a dává dětem prostor říct dospělým: Takhle to vidíme my.

"Na železničních přejezdech se jen za první tři čtvrtiny letošního roku stalo 97 střetnutí s projíždějícím vlakem, chybují jak řidiči, tak chodci či cyklisté. Mezi další příčiny mimořádností patří přebíhání kolejiště v místech, kde je to zakázáno. Nebezpečný je i pohyb za žlutou čárou ve chvíli, kdy se blíží několikasettunový vlak. Mládež navíc často riskuje vědomě pod vlivem výzev na sociálních sítích," říká Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic. Kolik z nich si přitom uvědomí, že vlak před sebou tlačí vzduch, který dokáže člověka doslova smést? Kolik připustí, že vstoupit na přejezd při červené není jen přestupek, ale hazard se životem? Většině tragických událostí přitom lze snadno zabránit – respektovat pravidla, být pozorný a nikdy neriskovat.

Na správné a odpovědné chování upozorňuje tradiční výtvarná a literární soutěž Týmu silniční bezpečnosti a Policie České republiky pod hlavičkou projektu Markétina dopravní výchova. "Soutěž není jen o obrázcích a slohových pracích. Je především nástrojem, jak s dětmi jinak otevřít téma, které se v běžné výuce opomíjí – chování v blízkosti železnice, na nádraží, uvnitř vlaku, ale i obecně s přesahem na bezpečný pohyb v blízkosti kolejových prostředků městské hromadné dopravy. Diskuse s dětmi o tématu soutěže otevírá prostor promýšlet reálné situace a přemýšlet nad tím, co znamená chovat se zodpovědně a bezpečně," říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky. Ukazuje, že i výtvarná nebo literární výchova může mít praktický přesah. Spojení vzdělávacích cílů s reálnými tématy funguje a má dlouhodobý dopad. Na tomto principu je postavena i tzv. revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která se od tohoto září na vybraných školách testuje a více se snaží propojovat získávání dovedností, znalostí, postojů a hodnot. A takto je postavena i myšlenka této soutěže.

Letos soutěž nabízí už třinácté téma. První ročník se uskutečnil v roce 2017 jako lokální akce v Libereckém kraji a mezi lety 2017 až 2020 probíhala dvakrát ročně. Celostátního rozměru nabyla na podzim 2018. Aktuální ročník začíná 1. listopadu 2025 a uzávěrka je 30. března 2026.

Téma a název je: Bezpečnost na železnici. Soutěžící mohou výtvarně nebo literárně zpracovat situace z nádraží, vlakových souprav i přejezdů. Děti mohou zachytit správné návyky, ale i to, co se může stát, když se někdo chová nezodpovědně. "Cílem není prezentovat jen ideální modely chování, ale dát dětem prostor zachytit i varovné momenty – například chůzi po kolejích, přecházení přes přejezd ve chvíli, kdy se sklápí závory nebo lezení na vagóny a odstavené vlakové soupravy. Výběr přístupu je na soutěžících, což podporuje nejen jejich kreativitu, ale i schopnost samostatně přemýšlet o daném tématu a bezpečnosti," říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Soutěž je nástrojem nejen pro děti, ale i pro pedagogy – umožňuje nenásilně začlenit dopravní výchovu do běžné výuky. Místo malby zátiší tak mohou děti například znázornit bezpečné chování na přejezdu. Minulá témata zahrnovala například bezpečnou dopravu budoucnosti nebo reakce při dopravních nehodách. Právě "budoucnost" přinesla rekordní účast – přes 4500 děl a účast manželky prezidenta České republiky Evy Pavlové při předávání cen. Loňský ročník zaznamenal i přes omezení počtu příspěvků na maximálně pět za třídu přibližně 2500 prací.

Soutěž má pět kategorií - čtyři výtvarné (pro děti z MŠ, žáky 1. a 2. stupně ZŠ a děti se speciálními vzdělávacími potřebami) a jednu literární, otevřenou pro všechny žáky ZŠ. Technika není omezena. Vítány jsou kresby, malby, komiksy, povídky, eseje, básničky i dramatické texty.

Díky spolupráci s Policejním prezidiem ČR soutěž probíhá ve všech 14 krajích, kde se děti mohou umístit na krajské úrovni. Následně je vybráno i 25 nejlepších děl na celorepublikové úrovni. Partnery soutěže jsou Policie ČR, BESIP a Česká kancelář pojistitelů, která akci dlouhodobě podporuje z fondu zábrany škod. Mezi tradiční partnery patří liberecká iQlandia a iQpark, nově se přidávají Království železnic v Praze a Správa železnic.

Cílem soutěže není jen ocenit nejlepší práce, ale především přispět k tomu, aby další generace byly v dopravním prostředí vnímavější, informovanější a méně ohrožené. Pokud se díky soutěži jen jediné dítě rozhodne nepřecházet koleje mimo vyznačený přechod, má to smysl.

 

Soutěž je realizována v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú., Czechoslovak Group, Libereckým a Pardubickým krajem, ad. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další naleznete na www.dopravnivychova.cz.

 

Zdroj: Bezpečně na silnicích

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.