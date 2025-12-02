Kolem stavby D3 od Kaplice po hranice s Rakouskem jsou uzavřené silnice třetích tříd

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Stavíme dneska dva úseky, stavíme ten úsek, který navazuje vlastně na již otevřenou dálnici, to je vlastně Kaplice-nádraží Nažidla, to je vlastně první úsek, staví Metrostav, MI Roads a tento úsek má dvě etapy, ta první etapa vede do Kaplice."
Zatím musí řidiči sjíždět v Kaplici - nádraží na silnici první třídy. V úseku stavby musí počítat s uzavírkou komunikace na Omlenice, kde je objížďka vedena obousměrně přes okolní obce.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Dálniční úsek D3, vlastně ten hraniční 312/II, který vede z Nažidel na státní hranice, tak je ve výstavbě a měl by se otevřít podle harmonogramu prací 29. 8. příští rok."
Na některých částech je provoz již převeden na budoucí dálnici, řidiči musí počítat s omezením rychlosti a s uzavírkami na silnicích třetích tříd.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Jsou tam dopravní omezení samozřejmě, protože to napojení bez tady těch omezení není možné a všechno běží podle harmonogramu, takže ty práce jsou v souladu a termín zatím se zdá, že není ohrožen."
Příští rok na podzim se tedy prodlouží dálnice o 5,5 kilometru do Kaplice a v provozu bude i 3,5 kilometru dlouhý úsek z Nažidel na hranice. Zbývající část mezi Kaplicí a Nažidly se otevře v roce 2027.
Zdroj: POLAR televize Ostrava