Kolik stojí světové štědrovečerní tabule? Ta česká patří k energeticky nejšetrnějším

Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Vánoční tradice včetně podoby štědrovečerní večeře se po celém světě liší. Zatímco někde se na Štědrý den vaří několik hodin, jinde slavnostní jídlo vznikne za pár desítek minut. Rozdílná náročnost příprav se významně promítá do spotřeby energií domácností. Česká štědrovečerní tabule patří k těm úspornějším, zatímco na opačném konci žebříčku stojí například sváteční americký krocan nebo německá husa. Jen na všechny krocany pečené v USA na Štědrý den by musel Temelín při plném výkonu vyrábět energii déle než tři týdny.

Když se řekne Štědrý večer, málo který Čech si nevybaví bramborový salát a kapra či řízek. Štědrovečerní tabule se ve světě liší nejen chutěmi ale i mírou energetické náročnosti. Analýza společnosti epet ukázala, že česká Vánoční večeře je z hlediska energií ve světovém měřítku jedna z nejúspornějších. Její příprava vyjde průměrnou domácnost na 18 korun, to je třikrát méně než ta americká.

„Vánoční spotřebu energií neovlivňuje jen topení nebo světelná výzdoba domácnosti, svou roli hraje také vaření. Právě v období před a během svátků je trouba zapnutá často od rána do večera, což může domácnosti překvapit na vyúčtování. Přitom i drobné změny dokážou spotřebu snížit, například využití zbytkového tepla trouby, pečení více chodů najednou nebo častější používání pokličky při vaření na sporáku. Vánoční pohoda tak nemusí nutně znamenat vyšší energetickou zátěž,“ popisuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet

Kde je vánoční menu nejdražší?

Energeticky nejnáročnější tabule najdeme v zemích, kde na talířích dominují dlouho pečené masité pokrmy. Nejvíce energie v průměru spotřebuje americký krocan, jeho pečení vyjde domácnost zhruba na 7,4 kWh, což vychází na necelých 60 korun. V závěsu je pečená husa, která se tradičně servíruje na Štědrý den v Německu. K energeticky náročným hostinám patří i ta britská, specifickou roli zde hraje kromě pečeného masa i tzv. Christmas pudding. Tento vánoční pokrm z ovoce, mouky, vajec a loje se totiž připravuje několik hodin v páře. Samotné napařování totiž často trvá déle než příprava hlavního chodu, což výrazně zvyšuje celkovou energetickou náročnost.

Na opačném konci stojí pokrmy, které téměř žádnou energii nepotřebují. Ukázkovým příkladem je třeba náš bramborový salát, jeho příprava nevyžaduje téměř žádnou tepelnou úpravu. Velmi úsporné z hlediska energií je i mexické bacalao, tradiční slaný tresčí pokrm, který se vaří pouze krátce, jeho přípravě totiž předchází dlouhé sušení ryby v soli. Za pomyslné premianty v úspoře energií během štědrovečerní večeře lze považovat Japonce. Vánoce tam sice tradičně nemají náboženský rozměr, a i díky promyšlenému marketingu se v zemi rozšířil zvyk dopřát si na Štědrý den smažené kuře z amerického řetězce rychlého občerstvení.

„V českých domácnostech nejsou tradiční vánoční svátky energeticky náročné jen kvůli hlavnímu chodu, ale i kvůli množství pochutin, které připravujeme už několik dní předem. Cílem naší analýzy bylo vybrat typické štědrovečerní večeře a porovnat jejich energetickou náročnost s příklady z jiných zemí,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet A doplňuje: „Spotřeba energie se ale netýká jen vaření. Rozdíly jsou i v tom, jak lidé doma topí, kdy topí, na jakou teplotu a čím. Inspirací mohou být rozumné přístupy, například častější větrání, mírné otužování nebo investice do úspornějších domácích technologií. Vedle toho bychom však neměli zapomínat na klíčovou veličinu, kterou je samotná cena elektřiny a plynu. Vyplatí se alespoň jednou ročně zkontrolovat, jaké ceny aktuálně nabízí dodavatelé a jak se vaše vyúčtování liší od aktuální nabídky na trhu. Pokud máte pochybnosti, nechte si nezávazně spočítat lepší nabídku jinde. Ve většině případů může změna dodavatele výrazně snížit náklady. A pokud to nebudete odkládat a uděláte krok hned na začátku nového roku, úsporu pocítíte dřív, než přijdou další Vánoce.“

Energetická stopa štědrovečerní tabule

Energetickou náročnost tradiční české štědrovečerní večeře lze demonstrovat nejen na finanční úspoře, ale i na spotřebě energie. Pro lepší představu, výroba energie potřebné k přípravě kapra s bramborovým salátem ve všech českých domácnostech by elektrárně Temelín zabrala přibližně pět hodin a osmnáct minut.

Oproti tomu by na všechny pečené krocany připravované na Štědrý den v USA musela jaderná elektrárna Temelín vyrábět elektřinu na plný výkon více než tři týdny. Výrazně energeticky náročná je i tradiční vánoční večeře v Německu, kde hlavní roli hraje husí pečeně. Jejich příprava by vyžadovala přibližně pět a půl dne nepřetržitého provozu elektrárny. Na třetím místě je Francie, kde by příprava štědrovečerních jídel zabrala téměř tři dny nepřetržité výroby energie.

Země / JídloPříprava za studenaTepelná úpravaCelkový časSpotřeba (kWh)Cena pro 4člennou rodinu
1. USA – Krocan + nádivka + přílohy45–60 min3 h 30 min – 4 h4 h 30 min – 5 h7,4 kWh59 Kč
2. Německo – Husa + knedlíčky + zelí45–60 min3 h 30 min – 4 h4 h 30 min – 5 h6,2 kWh50 Kč
3. UK – Roast dinner + Christmas pudding30–40 min1 h 15 min – 2 h2 h 30 min – 3 h 15 min5,0 kWh40 Kč
4. Švédsko – Julskinka + Janssons + masové koule45–60 min1 h 30 min – 1 h 45 min1 h 40 min – 2 h4,8 kWh38 Kč
5. Island – Hamborgarhryggur10–15 min1 h 45 min – 2 h2 h – 2 h 20 min4,8 kWh38 Kč
6. Francie – Pečeně + gratin + fazolky30–40 min1 h 15 min – 1 h 30 min1 h 50 min – 2 h 20 min4,5 kWh36 Kč
7. Polsko – Barszcz + krokiety + ryba + kompot60–80 min1 h – 1 h 15 min2 h 10 min – 2 h 30 min4,2 kWh34 Kč
8. Norsko – Lutefisk + brambory + hrášek10–15 min30–40 min40–55 min2,7 kWh22 Kč
9. Česko – Kapr/řízek + bramborový salát45–60 min20–25 min1 h 15 min – 1 h 35 min2,3 kWh18 Kč
10. Mexiko – Bacalao + rýže15–20 min45–60 min1 h – 1 h 15 min1,8 kWh14 Kč

 

O společnosti epet

Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie, a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který dnes zajišťuje elektřinu a plyn pro více než 180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

 

Zdroj: epet

 

PROTEXT

 

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

