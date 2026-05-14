Kolmar Korea, lídr v oblasti korejských opalovacích přípravků K-Beauty, rozšiřuje svou nabídku o produkty pro ochranu vlasů a pokožky hlavy před sluncem

Soul (Jižní Korea) 14. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - • Rozšiřuje portfolio produktů pro ochranu před sluncem o „Scalp Sun Essence" a fotoprotektivní péči o vlasy

• Představuje novou metodu hodnocení účinnosti UV ochrany vlasů, publikovanou v mezinárodním odborném časopise

Společnost Kolmar Korea, která patří mezi hlavní hybatele celosvětového boomu korejských opalovacích přípravků, zrychluje expanzi na trh s opalovacími přípravky nové generace a rozšiřuje své odborné know-how v péči o pleť i na ochranu pokožky hlavy a vlasů.

Vzhledem k rostoucímu globálnímu trendu takzvané „skinifikace", kdy spotřebitelé přistupují k péči o pokožku hlavy a vlasy jako k součásti péče o pleť, vyvinula společnost Kolmar Korea řešení UV ochrany pro pokožku hlavy a technologie chránící vlasy před světelným zářením. Současně představila novou metodu hodnocení účinnosti UV ochrany vlasů.

Společnost Kolmar Korea nedávno vyvinula specializovaný opalovací přípravek na pokožku hlavy s názvem „Scalp Sun Essence". Tento produkt s ochranným faktorem SPF50+ je určen k přímé aplikaci na pokožku hlavy.

Na rozdíl od běžných opalovacích krémů, které se kvůli vysokému obsahu oleje často obtížně nanášejí na pokožku hlavy nebo vlasy, kombinuje Scalp Sun Essence ve vodě rozpustné a lipofilní UV filtry v optimalizovaném poměru, díky čemuž má lehkou texturu.

Kolmar Korea plánuje rozšířit tuto kategorii také o formáty jako mlhy a spreje a zároveň vyvíjí čisticí přípravky pro péči o pokožku hlavy před sluncem. Produkt chce letos uvést na korejský trh a příští rok expandovat i do zahraničí včetně amerického trhu.

Kromě péče o pokožku hlavy vyvinula společnost Kolmar Korea také „fotoprotektivní vlasovou kompozici" určenou k ochraně vlasů před škodlivým světelným zářením, včetně ultrafialového záření.

Vlasy jsou neustále vystaveny UV záření a dalším škodlivým typům světla, což může časem způsobit ztrátu barvy, vysušování a lámání. Většina běžných produktů pro péči o vlasy se však zaměřuje především na ochranu před poškození teplem, nikoli na poškození způsobené světlem.

Aby společnost Kolmar Korea tuto mezeru zaplnila, vyvinula technologii schopnou chránit vlasy před poškozením světlem pomocí speciálních silikonových olejů s velkou molekulární strukturou a vysokým indexem lomu, které účinně rozptylují světlo. Tento přístup snižuje množství stabilizátorů používaných k ochraně před světlem a olejů potřebných k jejich rozpouštění, přičemž si přípravek stále zachovává lehkou texturu.

Recepturu lze dále rozšířit na multifunkční produkty přidáním aktivních složek, jako je biotin, panthenol a niacinamid. Ty mohou přinášet účinky, jako je zmírnění vypadávání vlasů, zklidnění pokožky hlavy a péče o maz a póry.

Společnost Kolmar Korea rovněž představila novou metodu objektivního hodnocení účinnosti UV ochrany vlasů.

Dříve neexistovala žádná standardizovaná metoda pro měření účinnosti UV ochrany vlasů. Společnost proto vyvinula postup, který analyzuje změny barvy vlasů před vystavením UV záření a po něm, aby bylo možné posoudit míru poškození a změřit účinnost UV ochrany.

Studie byla loni publikována v mezinárodním dermatologickém časopise Skin Research and Technology (impakt faktor 3,2) a získala uznání za svůj vědecký přínos.

„Vzhledem k tomu, že se globální trh s opalovacími přípravky stále více specializuje, roste rychle poptávka po řešeních na ochranu vlasové pokožky a vlasů," uvedl zástupce společnosti Kolmar Korea. „S využitím našich schopností v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnují vývoj produktů, inovace materiálů a hodnocení účinnosti, si klademe za cíl stát v čele trhu nové generace produktů sluneční péče o vlasy."

Společnost Kolmar Korea, která představuje více než 70 % korejského trhu s přípravky sluneční péče, je všeobecně považována za jednoho z hlavních hráčů stojících za globálním vzestupem korejských opalovacích přípravků. V roce 2013 se stala první firmou v korejském kosmetickém průmyslu, která získala certifikaci OTC od americké FDA.

V roce 2022 společnost Kolmar Korea dále posílila své výzkumné kapacity založením prvního specializovaného centra pro výzkum ochrany před UV zářením v Koreji, „UV Tech Innovation Lab". Nedávno překročil celosvětový kumulativní prodej opalovacích přípravků, které Kolmar Korea vyvinula ve spolupráci s celosvětově populárními značkami K-beauty, včetně Beauty of Joseon, SKIN 1004 a Round Lab, 100 milionů kusů.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2978938/image1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

KONTAKT: jay.lee@kolmar.co.kr

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

