Kolmar Korea představuje „Cestu k úspěchu K-Beauty" na Amazon Beauty v Soulu

- Oficiální výrobní partner akce Amazon Beauty in Seoul 2025, která přilákala více než 3 000 účastníků online i osobně
- Místopředseda Sang-Hyun Yoon zdůrazňuje, že klíčem k celosvětovému úspěchu K-Beauty je vývoj průlomových produktů
Společnost Kolmar Korea, přední světová společnosti v oblasti ODM (Original Development Manufacturing), spojila síly s Amazonem a představila strategickou vizi pro celosvětovou expanzi K-Beauty. Podle firmy je rozhodujícím pilířem jejího globálního úspěchu jedinečná konkurenceschopnost založená na technologické vyspělosti, která přitahuje pozornost celého odvětví.
Společnost Kolmar Korea oznámila, že se stala exkluzivním výrobním partnerem akce Amazon Beauty in Seoul 2025, která se konala 19. září v hlavním sále (Grand Ballroom) kongresového centra COEX v Soulu. Akce přilákala více než 3 000 účastníků z celého kosmetického průmyslu, včetně zástupců značek, distributorů, influencerů, investorů a dalších klíčových hráčů, a to jak osobně, tak prostřednictvím online přenosu. Mezi významnými řečníky vystoupili Sang-Hyun Yoon, místopředseda Kolmar Group, a Hwa-Sook Shin, country manažerka společnosti Amazon Global Selling Korea.
Během sekce „Global Vision" přednesl místopředseda Yoon hlavní projev s názvem „Úspěch K-Beauty z pohledu výrobce". Uvedl: „Pokud se firmy nevyvíjejí, nevyhnutelně zaostanou. Neúnavné úsilí a neustálé inovace jsou nezbytné pro budování úspěšné značky." Dále vysvětlil: „Korejští spotřebitelé patří k nejnáročnějším na světě a právě tato zkušenost z vysoce konkurenčního domácího trhu se stala základem globální konkurenceschopnosti K-Beauty. Značky mohou dosáhnout skutečného světového úspěchu, pokud dokážou vyvinout průlomové produkty založené na hlubokém porozumění zákazníkům a rozšiřovat své produktové portfolio."
Součástí akce byl i velký výstavní stánek Kolmar Korea, kde firma představila řešení v segmentech péče o pleť, dekorativní kosmetiky, osobní péče, opalovací kosmetiky a obalů na kosmetiku. Nabízela přitom cílené konzultace pro nové i mezinárodní partnery s důrazem na vytváření spoluprací, které mohou přinést dlouhodobý růst, nikoli pouze jednorázové obchody. Do podrobných diskusí se zapojila i řada začínajících podnikatelů, kteří hledali cestu, jak přetavit své nápady v realizovatelné podnikatelské projekty.
Mluvčí společnosti Kolmar Korea uvedl: „Tato akce znovu potvrdila zásadní roli a význam ODM společností při podpoře udržitelného růstu K-Beauty. Do budoucna budeme i nadále aktivně podporovat globální expanzi našich klientů prostřednictvím strategického partnerství s Amazonem a přispívat k posilování celkové konkurenceschopnosti odvětví K-Beauty."
Kolmar Korea udržuje partnerství s Amazonem již od června 2024, kdy společně uspořádaly první konferenci K-Beauty Conference. Obě společnosti nadále úzce spolupracují na urychlení globalizace K-Beauty a na poskytování zdrojů, které značkám umožní uspět na mezinárodních trzích.
O společnosti Kolmar Korea
Společnost Kolmar Korea, založená v roce 1990, je světovým lídrem v oblasti kosmetiky, farmaceutických výrobků a doplňků stravy se specializací na řešení ODM (Original Development Manufacturing). Díky špičkovým výzkumným a vývojovým kapacitám a moderním výrobním závodům spolupracuje s předními světovými značkami v oblasti krásy a zdravotní péče na dodávkách inovativních a vysoce kvalitních produktů. Společnost Kolmar Korea se sídlem v Soulu zůstává hybnou silou růstu a globalizace K-Beauty poskytováním komplexních řešení od vývoje receptur až po finální výrobek.
Kontakt pro médiaKolmar HoldingsJang-Woo Leejay.lee@kolmar.co.kr