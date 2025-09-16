Kolmar Korea prosazuje „čistou krásu" díky průlomovým řešením v oblasti ekologických obalů a výzkumu a vývoje

Soul (Jižní Korea) 16. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - • Společnost získala řadu globálních ocenění za inovace v oblasti ekologického balení, včetně papírových tubusů, papírových tyčinek a papírových obalů

• Umístila se na 125. místě v žebříčku časopisu TIME „Nejlepší společnosti světa v oblasti udržitelného růstu 2025" jako jediná společnost z oboru K-Beauty (korejské kosmetiky)

Kolmar Korea, globální společnost a výrobce originálního designu v oboru kosmetiky, posiluje svůj závazek k „čisté kráse". Od ekologického balení přes vývoj surovin a receptur až po udržitelné výrobní procesy společnost vylepšuje své řízení ve směru udržitelného investování, aby si zajistila diferencovanou konkurenceschopnost na globálním trhu.

Největší pozornost si získalo ekologické balení společnosti. V roce 2020 představila společnost Kolmar Korea papírový tubus, první ekologický obal v tomto odvětví, který se úspěšně dostal na trh. Snížil spotřebu plastu o 80 %, je navržen tak, aby se papír a plast daly snadno oddělit, a je dostatečně odolný, aby unesl váhu přes 50 kg. V roce 2023 vyvinula papírovou tyčinku s minerálním papírem, která snížila spotřebu plastu o 86 %. Tyčinka je navržena tak, aby se z ní daly odlupovat vrstvy papíru, což spotřebitelům umožňuje využít celý produkt bez odpadu a vyvážit tak udržitelnost s praktičností. V dubnu tohoto roku společnost představila papírové balení s pumpičkou, které se ovládá jednou rukou a jehož design je inspirován kartonem na mléko a začleňuje funkci pumpičky. Je vyrobeno ze stoprocentně recyklovatelných materiálů a poskytuje jak pohodlí pro uživatele, tak ekologické vlastnosti, které globální spotřebitelé požadují.

Tyto inovace si vysloužily mezinárodní uznání. Papírový tubus a papírová tyčinka dosáhly „grand slamu" v oblasti designu, když vyhrály tři vrcholné světové ceny za design – IDEA, iF Design Award a Red Dot Design Award. Papírové balení s pumpičkou, které se ovládá jednou rukou, také letos vyhrálo cenu Red Dot Design Award, což dále potvrzuje globální konkurenceschopnost ekologického balení společnosti Kolmar Korea.

Kromě obalů posiluje společnost Kolmar Korea čistotu kosmetických přípravků také v oblasti surovin a receptury. V roce 2022 vyvinula společnost ekologickou metodu extrakce pomocí slunečnice, brusinek a hvězdnice, která snížila emise uhlíku o 83 % a zároveň zvýšila účinnost aktivních složek o 870 %. Tato inovace, použitá v čistém opalovacím krému z roku 2023, získala od korejského ministerstva životního prostředí certifikaci „výrobek zelené technologie". Ve stejném roce společnost Kolmar Korea nahradila mikroplasty v barevné kosmetice přírodním oxidem křemičitým, minerálem známým pro péči o póry a regulaci mazu, čímž zlepšila texturu a stabilitu a zároveň zvýšila funkčnost a udržitelnost.

Společnost Kolmar Korea také prosazuje nízkouhlíkovou a ekologickou výrobu. V roce 2022 se společnost připojila k iniciativě K-RE100 a zavázala se ke stoprocentnímu využívání obnovitelných zdrojů energie do roku 2050. V jejím klíčovém závodě v Sedžongu snížila rozšířená solární zařízení v roce 2023 emise CO2 přibližně o 143 tun. Společnost také provozuje specializované oddělení zaměřené na „nulový odpad na skládkách", které snižuje míru skládkování a podporuje recyklaci prostřednictvím systematického řízení udržitelnosti.

Tyto rozsáhlé snahy získaly celosvětové uznání. V roce 2024 časopis TIME zařadil Kolmar Korea na 125. místo ve svém žebříčku Nejlepší společnosti světa pro udržitelný růst 2025 jako jedinou společnost z oblasti K-Beauty, čímž potvrdil její vedoucí postavení v oblasti ekologických postupů na globálním trhu.

Mluvčí společnosti Kolmar Korea uvedl: „Vývoj ekologických technologií není krátkodobým úspěchem, ale základní obchodní strategií ke zvýšení udržitelnosti celého odvětví. Budeme i nadále prokazovat vedoucí postavení jako společnost podporující udržitelný růst v globálním kosmetickém odvětví."

O společnosti Kolmar Korea

Kolmar Korea je globální kosmetický výrobce originálního designu se sídlem v Soulu v Jižní Koreji. Společnost je uznávaná pro své inovace v oblasti receptur, balení a udržitelné výroby a spolupracuje s předními kosmetickými značkami po celém světě. Řízením založeným na udržitelném investování a neustálým výzkumem a vývojem prosazuje Kolmar Korea čistou krásu a ekologická řešení, aby vytvořila udržitelnější budoucnost pro globální kosmetický průmysl.

Kontakt pro média

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

jay.lee@kolmar.co.kr

 

