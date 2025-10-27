Kolmar Korea vybrána do vládního projektu „AI továrna" – nová éra výroby v odvětví K-beauty

Autor:
  14:01
Soul (Jižní Korea) 27. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - • Jediná kosmetická společnost, kterou korejské ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky zvolilo pro projekt „AI Factory"

• Umožní rychlou výrobu menších sérií a více produktů, schopnou v reálném čase reagovat na rozmanité potřeby zákazníků

Společnost Kolmar Korea oznámila, že byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která povede vládou financovaný projekt AI Factory Alliance (AI továrna), organizovaný jihokorejským ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR). Cílem této iniciativy je posunout se od pouhé automatizace chytrých továren k výrobní autonomii řízené umělou inteligencí, a tím posílit globální konkurenceschopnost odvětví K-beauty.

V rámci tohoto projektu se společnost Kolmar Korea chystá vyvinout autonomní výrobní systém řízený umělou inteligencí, který propojí všechny procesy výroby kosmetiky – od plánování a tvorby receptur až po kontrolu kvality, plnění a balení. Na rozdíl od tradičních chytrých továren, které fungují na základě předem nastavených lidských vstupů, AI továrny využívají umělou inteligenci k analýze dat v reálném čase a autonomní optimalizaci výrobních operací.

Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR) je orgánem ústřední vlády Jižní Koreje odpovědným za průmyslové technologie, výzkum a vývoj, obchod a zahraniční výměnu. V rámci své národní vize stát se do roku 2030 „světovou výrobní velmocí" spustilo ministerstvo iniciativu AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, v níž vybralo přední společnosti z jednotlivých odvětví, aby podpořily rozvoj umělé inteligence ve výrobě. Kolmar Korea byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která tento projekt povede, a to díky své technologické vyspělosti a výrobním schopnostem, jež ji řadí mezi špičky odvětví K-beauty.

Společnost Kolmar Korea plánuje modularizovat jednotlivé fáze výroby a využít pokročilé modely umělé inteligence k dosažení více než 95% přesnosti procesů, což představuje jeden z nejvyšších standardů v oboru. Tento přístup výrazně sníží počet přepracování způsobených vadami a maximalizuje efektivitu výroby. Přechod na AI továrnu navíc umožní výrobu s vysokou rozmanitostí produktů a malými sériemi, což zajistí rychlou reakci na různorodé požadavky zákazníků

Projekt bude probíhat čtyři roky a čtyři měsíce, od září 2025 do prosince 2029. Jako vedoucí společnost biodivize aliance AI Factory Alliance bude Kolmar Korea stát v čele transformace výroby kosmetiky prostřednictvím umělé inteligence (AI Transformation – AX). Mezi hlavní iniciativy patří:

• Vybudování integrované datové platformy, která propojí všechny procesy výroby kosmetiky

• Vývoj autonomních modelů řízení procesů na bázi umělé inteligence, jež zvýší kvalitu a přesnost výrobků

S rostoucím důrazem na personalizaci a rychlost ve světovém kosmetickém průmyslu se výroba řízená umělou inteligencí stává nezbytným předpokladem pro udržení globálního postavení značky K-beauty. Mnohé výrobní procesy v tomto odvětví stále silně spoléhají na ruční práci, zejména při tvorbě zakázkových produktů a obalů. Společnost Kolmar Korea proto plánuje sdílet osvědčené postupy ze zavádění své AI továrny, aby urychlila digitální inovace v celém korejském kosmetickém výrobním ekosystému.

Společnost Kolmar Korea již položila základy výroby založené na umělé inteligenci prostřednictvím svého systému chytré továrny, který byl zřízen v roce 2019 a snížil míru vad o 42 %. Nová AI továrna na tento úspěch naváže a vytvoří výrobní systém nové generace, optimalizovaný pro flexibilní výrobu menších sérií.

Zástupce společnosti Kolmar Korea uvedl: „To, že jsme byli vybráni jako jediná kosmetická firma do vládního projektu AI Factory, potvrzuje naše technologické vedení v oblasti výroby řízené umělou inteligencí. Využijeme naše autonomní AI systémy k pozvednutí standardů korejské výroby kosmetiky a k posílení globální konkurenceschopnosti odvětví K-beauty."

Společnost Kolmar Korea provozuje výrobní závody v Jižní Koreji, Spojených státech, Kanadě a Číně a plánuje zavést nové systémy umělé inteligence ve všech svých globálních výrobních centrech. Zároveň hodlá rozšířit využití technologie AI Factory i na další společnosti skupiny Kolmar, včetně Kolmar BNH (výživové doplňky), HK inno.N(farmaceutika) a Yonwoo (obaly pro kosmetiku).

Kontakt pro média

Kolmar Holdings

Jang-Woo

Leejay.lee@kolmar.co.kr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804656/Kolmar_Korea_Products_being_manufactured_at_Kolmar_Korea_s_Sejong_plant.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.