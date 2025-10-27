Kolmar Korea vybrána do vládního projektu „AI továrna" – nová éra výroby v odvětví K-beauty

• Umožní rychlou výrobu menších sérií a více produktů, schopnou v reálném čase reagovat na rozmanité potřeby zákazníků
Společnost Kolmar Korea oznámila, že byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která povede vládou financovaný projekt AI Factory Alliance (AI továrna), organizovaný jihokorejským ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR). Cílem této iniciativy je posunout se od pouhé automatizace chytrých továren k výrobní autonomii řízené umělou inteligencí, a tím posílit globální konkurenceschopnost odvětví K-beauty.
V rámci tohoto projektu se společnost Kolmar Korea chystá vyvinout autonomní výrobní systém řízený umělou inteligencí, který propojí všechny procesy výroby kosmetiky – od plánování a tvorby receptur až po kontrolu kvality, plnění a balení. Na rozdíl od tradičních chytrých továren, které fungují na základě předem nastavených lidských vstupů, AI továrny využívají umělou inteligenci k analýze dat v reálném čase a autonomní optimalizaci výrobních operací.
Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR) je orgánem ústřední vlády Jižní Koreje odpovědným za průmyslové technologie, výzkum a vývoj, obchod a zahraniční výměnu. V rámci své národní vize stát se do roku 2030 „světovou výrobní velmocí" spustilo ministerstvo iniciativu AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, v níž vybralo přední společnosti z jednotlivých odvětví, aby podpořily rozvoj umělé inteligence ve výrobě. Kolmar Korea byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která tento projekt povede, a to díky své technologické vyspělosti a výrobním schopnostem, jež ji řadí mezi špičky odvětví K-beauty.
Společnost Kolmar Korea plánuje modularizovat jednotlivé fáze výroby a využít pokročilé modely umělé inteligence k dosažení více než 95% přesnosti procesů, což představuje jeden z nejvyšších standardů v oboru. Tento přístup výrazně sníží počet přepracování způsobených vadami a maximalizuje efektivitu výroby. Přechod na AI továrnu navíc umožní výrobu s vysokou rozmanitostí produktů a malými sériemi, což zajistí rychlou reakci na různorodé požadavky zákazníků
Projekt bude probíhat čtyři roky a čtyři měsíce, od září 2025 do prosince 2029. Jako vedoucí společnost biodivize aliance AI Factory Alliance bude Kolmar Korea stát v čele transformace výroby kosmetiky prostřednictvím umělé inteligence (AI Transformation – AX). Mezi hlavní iniciativy patří:
• Vybudování integrované datové platformy, která propojí všechny procesy výroby kosmetiky
• Vývoj autonomních modelů řízení procesů na bázi umělé inteligence, jež zvýší kvalitu a přesnost výrobků
S rostoucím důrazem na personalizaci a rychlost ve světovém kosmetickém průmyslu se výroba řízená umělou inteligencí stává nezbytným předpokladem pro udržení globálního postavení značky K-beauty. Mnohé výrobní procesy v tomto odvětví stále silně spoléhají na ruční práci, zejména při tvorbě zakázkových produktů a obalů. Společnost Kolmar Korea proto plánuje sdílet osvědčené postupy ze zavádění své AI továrny, aby urychlila digitální inovace v celém korejském kosmetickém výrobním ekosystému.
Společnost Kolmar Korea již položila základy výroby založené na umělé inteligenci prostřednictvím svého systému chytré továrny, který byl zřízen v roce 2019 a snížil míru vad o 42 %. Nová AI továrna na tento úspěch naváže a vytvoří výrobní systém nové generace, optimalizovaný pro flexibilní výrobu menších sérií.
Zástupce společnosti Kolmar Korea uvedl: „To, že jsme byli vybráni jako jediná kosmetická firma do vládního projektu AI Factory, potvrzuje naše technologické vedení v oblasti výroby řízené umělou inteligencí. Využijeme naše autonomní AI systémy k pozvednutí standardů korejské výroby kosmetiky a k posílení globální konkurenceschopnosti odvětví K-beauty."
Společnost Kolmar Korea provozuje výrobní závody v Jižní Koreji, Spojených státech, Kanadě a Číně a plánuje zavést nové systémy umělé inteligence ve všech svých globálních výrobních centrech. Zároveň hodlá rozšířit využití technologie AI Factory i na další společnosti skupiny Kolmar, včetně Kolmar BNH (výživové doplňky), HK inno.N(farmaceutika) a Yonwoo (obaly pro kosmetiku).
