KOMA system s.r.o. získala prestižní certifikát CRIF Business Elite

Společnost KOMA system s.r.o. (IČ: 26084066) obdržela dne 25. května 2026 certifikát CRIF Business Elite Czech Republic. Toto prestižní ocenění uděluje CRIF – Czech Credit Bureau, přední česká ratingová a datová agentura, pouze těm firmám, které dosáhnou nejvyššího hodnocení v oblasti finančního zdraví, stabilního hospodaření a celkové důvěryhodnosti. Platnost certifikátu je jeden rok.
KOMA system s.r.o. je od roku 2001 spolehlivým dodavatelem komponent pro výrobu a montáž oken a dveří. Firma se specializuje na těsnění, podkladové profily, okapničky, svařovací rohy, zasklívací příslušenství, hliníkové prahy i systémy Geze a PSK/HSK. Sortiment je běžně dodáván do jednoho pracovního dne. Vedle zásobování výrobců a montérů oken provozuje společnost e-shop s parapety na míru (koma-parapety.cz), výrobu extrudovaných plastových profilů prostřednictvím dceřiné společnosti BB vytlačování plastů, pronájem kancelářských a průmyslových prostor a ubytovnu Accomodi v centru Prachatic, realizuje developerské projekty k dostupnému bydlení prostřednictvím dceřinné společnosti.
„Certifikát CRIF Business Elite je pro nás potvrzením toho, co se každý den snažíme naplňovat – férovost, spolehlivost a rychlost. Naši zákazníci vědí, že dodáme objednávku zpravidla do jednoho pracovního dne a že naše slovo platí. Zároveň ukazuje, že se nám daří řídit firmu zdravě a zodpovědně,“ říká Petr Košina, majitel a jednatel KOMA system s.r.o.
Certifikát je vydáván pod záštitou Czech Top 100 a Hospodářské komory České republiky a podepisuje jej výkonný ředitel CRIF – Czech Credit Bureau Mgr. Petr Kučera. Oceněné společnosti jsou zároveň zapsány do Registru Stabilních firem v aplikaci CRIBIS, který slouží jako referenční zdroj pro obchodní partnery a investory hledající prověřené dodavatele.
KOMA system se dlouhodobě angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti. Firma finančně podporuje iniciativy Zdravotní klaun, HelpPes a Dobrý anděl, které pomáhají nemocným dětem, hendikepovaným lidem i rodinám v tíživé sociální situaci. KOMA system zároveň podporuje i Hospic sv. Jana Neumanna.
O společnosti KOMA system s.r.o.
KOMA system s.r.o. je ryze česká soukromá společnost s více než dvacetiletou tradicí v dodávkách komponent pro výrobu a montáž oken a dveří. Provozovna se nachází v Prachaticích, kancelář pak v Českých Budějovicích. Společnost je součástí skupiny zahrnující značky Koma parapety, Koma reality, BB vytlačování plastů, Accomodi, Dejmunej a Symbiosa. Více informací na www.koma-system.cz
Zdroj: Koma system