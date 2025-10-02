Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla zvyšuje soběstačnost bytového domu a snižuje náklady

Data z realizovaných instalací ukazují, že návratnost celé investice může být již od 3 let. Podle modelové studie společnosti ACOND může kombinace FVE a TČ přinést až 80% úsporu nákladů na ohřev vody, přičemž dosažená cena tepla byla méně než poloviční oproti klasickému dálkovému vytápění. O návrh řešení a realizaci se starají zkušení partneři s dlouholetou tradicí, fotovoltaika od LOSKY a tepelná čerpadla od ACOND, kteří za sebou mají stovky realizací napříč ČR. Více informací a nezávazné vytvoření návrhu komplexního řešení pro Váš objekt najdete na portálu Fotovoltaika pro bytové domy.
Kontakt
E-mail: info@losky.cz
Tel.: +420 731 415 617