Komerční banka nabízí fond Amundi PRIMA

Fond je určen klientům, kteří chtějí své portfolio doplnit o investice mimo veřejné kapitálové trhy. Investice jsou realizovány prostřednictvím portfolia pečlivě vybraných fondů renomovaných světových správců a využívají příležitosti jak na primárním, tak sekundárním trhu včetně co-investic. Tento přístup umožňuje rozložit portfolio mezi různé strategie, sektory i geografické regiony. Cílem fondu Amundi PRIMA je dosahovat v dlouhodobém horizontu ročního zhodnocení 8 až 10 %.
"Soukromé trhy dnes hrají v globální ekonomice stále větší roli a velcí institucionální investoři je dlouhodobě využívají jako součást svých portfolií. Pro drobné klienty ale byly tyto investice dlouho obtížně dostupné, zejména vinou vysokých minimálních investic. Fond Amundi PRIMA je jedním z kroků, jak tyto příležitosti otevřít také retailovým klientům Komerční banky a umožnit jim podílet se na investicích do firem a projektů, které stojí za velkou částí dnešního ekonomického růstu," říká Jan Zeman, manažer investic Komerční banky.
Fond Amundi PRIMA nabízí jako jeden z mála na trhu přístup ke třem hlavním segmentům soukromých trhů. Private equity se zaměřuje na investice do neveřejně obchodovaných společností a jejich dlouhodobý rozvoj. Private debt představuje přímé financování podniků mimo tradiční bankovní úvěry nebo dluhopisové programy. Infrastrukturní investice pak zahrnují projekty klíčové pro fungování ekonomiky, například energetické sítě, dopravní nebo digitální infrastrukturu.
"Investice do soukromých trhů mají obvykle dlouhodobý charakter a mohou se chovat jinak než tradiční investice. V některých obdobích mohou být také méně citlivé na krátkodobé výkyvy, které běžně vidíme na veřejných trzích. Současně je však potřeba počítat s jejich specifiky, zejména nižší likviditou a delším investičním horizontem," dodává Jan Zeman.
Fond je koncipován jako dlouhodobé řešení s doporučeným investičním horizontem pět a více let. Minimální investice začíná na 50.000 Kč. Investice do fondu se vypořádávají v měsíčních cyklech. Fond Amundi PRIMA umožňuje klientům i odkup za předem stanovených podmínek.
Na správě investic se podílí švýcarská společnost Amundi Alpha Associates, která spravuje přibližně 20,6 miliardy eur v oblasti private markets a disponuje týmem 80 specialistů zaměřených na analýzu a výběr investičních příležitostí. Tato společnost má více než 20 let zkušeností s investováním na soukromých trzích a analyzovala již více než 1000 fondů.
Zdroj: Komerční banka
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