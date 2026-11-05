Komerční banka od listopadu zvyšuje úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně

Novým klientům stačí k získání zvýhodněného úročení až 4,2 % p. a. sjednat Spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů KB, včetně bezplatného tarifu Start. Pokud si spořicí účet i tarif sjednají v rozmezí tří měsíců, bonusová sazba se jim aktivuje automaticky. Noví klienti s běžným účtem mohou navíc do 30. listopadu 2026 využít samostatnou nabídku bonusu až 4000 Kč – z toho až 3000 Kč za aktivní používání běžného účtu a dalších 1 000 Kč za změnu banky.
Vyšší úročení i pro stávající klienty
Na novou akční sazbu mohou dosáhnout také klienti, kteří už Spořicí účet v KB využívají. Podmínkou je jednorázový převod alespoň 100.000 Kč z jiné banky přímo na spořicí účet. Bonus si klient jednoduše aktivuje online v KB+.
Po uplynutí tříměsíčního období se úspory na další rok automaticky úročí bonusovou sazbou „Za odměnu“, která aktuálně činí 3 % ročně pro vklady do jednoho milionu korun. Bonusovou sazbu 4,2 % p. a. mohou klienti následně kdykoliv znovu aktivovat po opětovném splnění podmínky zaslání peněz z jiné banky. Výši bonusových sazeb banka vyhlašuje každý měsíc v Oznámení o úrokových sazbách, a může se proto měnit i v průběhu bonusového období.
Úspory pod kontrolou a kdykoliv po ruce
Pro KB je důležité, aby klienti mohli své úspory nejen výhodně zhodnocovat, ale také je jednoduše spravovat. Spořicí účet v KB+ proto nabízí spořicí obálky, do kterých si mohou rozdělit peníze podle konkrétních plánů, například na dovolenou, rekonstrukci bydlení nebo větší nákup. Obálka železné rezervy zase pomáhá vytvářet finanční polštář pro nečekané výdaje.
Peníze na účtu nejsou vázané a klienti je mohou kdykoliv použít. Úroky banka připisuje každý měsíc. Vedení Spořicího účtu i využívání spořicích obálek je zdarma. Bez poplatků jsou také převody peněz. Sjednání i správu účtu lze vyřídit online v KB+.
Podrobné informace o Spořicím účtu a podmínkách bonusového úročení jsou dostupné na webu KB.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59912.