Komerční banka otevírá nový úpis Buy and Watch fondu

Nově upisovaný fond CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032 navazuje na nabídku Buy and Watch fondů, které Komerční banka klientům zpřístupňuje několikrát do roka podle situace na dluhopisovém trhu. Princip "Kup a sleduj" stojí na předem stanoveném investičním horizontu, zpravidla kolem pěti let, a na aktivní správě vybraných dluhopisů. První fond této řady vznikl už v roce 2019.
"Buy and Watch může dávat smysl klientům, kteří část peněz několik let nebudou potřebovat a hledají pro ně místo v rámci širšího investičního portfolia. Výhodou je srozumitelně nastavený horizont a profesionální správa, zároveň ale pořád jde o investici, jejíž výsledek není jistý. Očekávaný výnos proto vnímáme jako orientaci vycházející ze současných podmínek na trhu," říká Jan Zeman, manažer rozvoje investičních a depozitních produktů Komerční banky.
Kup a sleduj: složení fondu se může během let měnit
Během časově omezeného úpisu klient vloží prostředky do fondu a investiční tým Amundi z nich sestaví portfolio vybraných dluhopisů. Tím ale jeho práce nekončí. Po celou dobu sleduje vývoj jednotlivých emitentů i situaci na trhu a v případě potřeby může složení změnit. Právě aktivní správa odlišuje Buy and Watch od prostého nákupu dluhopisů a jejich držení až do splatnosti.
Rozložení prostředků mezi větší počet titulů omezuje závislost výsledku na jediném emitentovi, investiční riziko však neodstraňuje. Po skončení stanoveného horizontu se aktiva postupně zpeněží a hodnota podílů se vyplatí investorům. Fond využívá měnové zajištění do české koruny a klienti mohou vývoj svých prostředků průběžně sledovat v internetovém nebo mobilním bankovnictví KB+.
Podíly lze prodat i před koncem fondu
Očekávaný čistý výnos 5,03 % ročně vychází z podmínek při zahájení úpisu. Konečný výsledek při splatnosti fondu mohou ovlivnit náklady či výnosy ze zajištění do české koruny nebo schopnost emitentů dostát svým závazkům. Hodnota podílů proto může v průběhu času růst i klesat.
Předem stanovený horizont zároveň neznamená, že klient musí čekat až do ukončení fondu. Podíly může prodat i dříve za jejich aktuální cenu. Ta se však může pohybovat nad i pod hodnotou, za kterou do fondu vstoupil.
Minimální investice činí 10.000 Kč. Úpis končí 12. ledna 2027 a předpokládané ukončení fondu připadá na leden 2032. Fond lze sjednat prostřednictvím Komerční banky.
Více informací na webu KB: BUY AND WATCH
Upozornění na rizika: Hodnota investice může kolísat. S každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh klienta. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59811.