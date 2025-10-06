Komerční banka pokračuje v dlouhodobé podpoře českého hokeje a představuje kartu fanouška KB

  11:48
Praha 6. října 2025 (PROTEXT) - Komerční banka jako dlouholetý partner českého hokeje představuje novinku, která propojuje svět bankovnictví a vášně fanoušků. Fanouškovská karta KB nabídne hokejové komunitě unikátní benefity, možnost účasti v atraktivních soutěžích, a ještě více posílí roli KB jako „banky českého hokeje“.

„Hokej je pro nás symbolem týmového ducha, fair play a odhodlání – hodnot, které sdílíme i v bankovnictví. Fanouškovská karta KB je dalším krokem, jak propojit naši roli banky českého hokeje s každodenním životem fanoušků. Chceme jim nabídnout nejen možnost fandit, ale i být součástí hokejové rodiny, která má přesah daleko za hranice stadionů,“ říká Eliška Puškášová, manažerka Sponzoringu a eventů Komerční banky.

Nový rozměr fandění

Karta fanouška KB je digitální mobilní karta dostupná zdarma na webu hokej.kb.cz. Slouží jako brána k exkluzivnímu obsahu, aktuálním informacím, soutěžím a bonusovým aktivitám.

Karta je k dispozici ve třech variantách:

  • Obecná karta fanouška – základní verze s přístupem k článkům, novinkám a informacím o zápasech.
  • Zápasová karta fanouška – speciální karta vázaná na konkrétní utkání. Aktivuje se přímo v den zápasu, aby fanouškům na stadionu nic neuniklo.
  • Zlatá karta fanouška – prémiová verze umožňující účast v soutěžích o mimořádně atraktivní ceny, včetně podepsaných dresů, šál, ročního předplatného Oneplay Extra Sport nebo hlavní výhry – zájezdu s českou reprezentací do Švýcarska na mistrovství světa 2026.

Soutěže a zapojení fanoušků

Soutěžní část probíhá do 31. března 2026 v celkem deseti měsíčních kolech. Každé kolo je vyhodnoceno a výherci jsou losováni ze všech držitelů Zlaté karty, přičemž každý má stejnou šanci.

Zlatou kartu je možné získat splněním vybraných úkolů – například návštěvou aktivační zóny KB na stadionech, nebo zapojením do dalších aktivit zveřejněných na webu či prostřednictvím notifikací.

První možnost vyzkoušet fanouškovskou kartu dostali hokejoví příznivci v Brně při utkání 3. kola extraligy Kometa Brno – Sparta Praha. Zde byla připravena speciální aktivační zóna KB se soutěžemi a hosteskami, které fanouškům radily, jak kartu stáhnout a aktivovat.

Banka českého hokeje

Komerční banka je partnerem českého hokeje již pět sezon. Podporuje A-tým reprezentace, mládežnické výběry U20 a U18, ženskou reprezentaci, para hokej, Tipsport extraligu i Extraligu juniorů. Partnerství KB s hokejem není jen o logu na dresech – banka dlouhodobě přináší hodnotu fanouškům i klubům prostřednictvím projektů, které posilují vztah hokeje a jeho komunity.

 

 

Zdroj: Komerční banka

 

 

Lancelot od Unicornu podpoří Energy Management System v obchodování s energiemi a poskytování služeb výkonové rovnováhy

