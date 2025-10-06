Komerční banka pokračuje v dlouhodobé podpoře českého hokeje a představuje kartu fanouška KB

„Hokej je pro nás symbolem týmového ducha, fair play a odhodlání – hodnot, které sdílíme i v bankovnictví. Fanouškovská karta KB je dalším krokem, jak propojit naši roli banky českého hokeje s každodenním životem fanoušků. Chceme jim nabídnout nejen možnost fandit, ale i být součástí hokejové rodiny, která má přesah daleko za hranice stadionů,“ říká Eliška Puškášová, manažerka Sponzoringu a eventů Komerční banky.
Nový rozměr fandění
Karta fanouška KB je digitální mobilní karta dostupná zdarma na webu hokej.kb.cz. Slouží jako brána k exkluzivnímu obsahu, aktuálním informacím, soutěžím a bonusovým aktivitám.
Karta je k dispozici ve třech variantách:
- Obecná karta fanouška – základní verze s přístupem k článkům, novinkám a informacím o zápasech.
- Zápasová karta fanouška – speciální karta vázaná na konkrétní utkání. Aktivuje se přímo v den zápasu, aby fanouškům na stadionu nic neuniklo.
- Zlatá karta fanouška – prémiová verze umožňující účast v soutěžích o mimořádně atraktivní ceny, včetně podepsaných dresů, šál, ročního předplatného Oneplay Extra Sport nebo hlavní výhry – zájezdu s českou reprezentací do Švýcarska na mistrovství světa 2026.
Soutěže a zapojení fanoušků
Soutěžní část probíhá do 31. března 2026 v celkem deseti měsíčních kolech. Každé kolo je vyhodnoceno a výherci jsou losováni ze všech držitelů Zlaté karty, přičemž každý má stejnou šanci.
Zlatou kartu je možné získat splněním vybraných úkolů – například návštěvou aktivační zóny KB na stadionech, nebo zapojením do dalších aktivit zveřejněných na webu či prostřednictvím notifikací.
První možnost vyzkoušet fanouškovskou kartu dostali hokejoví příznivci v Brně při utkání 3. kola extraligy Kometa Brno – Sparta Praha. Zde byla připravena speciální aktivační zóna KB se soutěžemi a hosteskami, které fanouškům radily, jak kartu stáhnout a aktivovat.
Banka českého hokeje
Komerční banka je partnerem českého hokeje již pět sezon. Podporuje A-tým reprezentace, mládežnické výběry U20 a U18, ženskou reprezentaci, para hokej, Tipsport extraligu i Extraligu juniorů. Partnerství KB s hokejem není jen o logu na dresech – banka dlouhodobě přináší hodnotu fanouškům i klubům prostřednictvím projektů, které posilují vztah hokeje a jeho komunity.
Zdroj: Komerční banka