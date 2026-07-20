Komerční banka rozšiřuje možnosti nastavení plateb kartou v aplikaci KB+

Větší kontrola nad každou kartou
V aplikaci KB+ si klienti mohou jednoduše nastavit povolení nebo zákaz vybraných typů transakcí. Týká se to například:
- výběrů hotovosti či nákupů s převodem měny (tedy takzvaného DCC – dynamického měnového převodu),
- bezkontaktního použití fyzické karty,
- nastavení plateb a výběrů hotovosti pouze ve vybraných lokalitách,
- nebo nastavení plateb u určitých typů obchodníků.
Díky tomu mají klienti větší kontrolu nad vlastními kartami i nad kartami, které využívají například jejich děti.
„Naším cílem je, aby klienti měli v KB+ co největší kontrolu nad svými financemi a mohli si služby banky nastavit podle svých konkrétních potřeb. Platby kartou jsou dnes běžnou součástí každodenního života, a proto je důležité, aby byly nejen rychlé a pohodlné, ale také bezpečné a operativně přizpůsobitelné. Nové možnosti nastavení karet v KB+ klientům umožňují jednoduše rozhodnout, kde a jak se jejich karta může používat. Velký přínos vidíme také u dětských karet, kde mohou rodiče lépe nastavit pravidla pro bezpečné používání,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.
Ochrana před nevýhodným převodem měny
Jednou z praktických funkcí je možnost zakázat výběry hotovosti či platby s převodem měny, známé jako DCC neboli Dynamic Currency Conversion. Tato služba se může klientům nabídnout při výběru z bankomatu v zahraničí nebo při placení, kdy je transakce převedena do korun podle kurzu provozovatele bankomatu či platebního terminálu. Takový kurz bývá často méně výhodný než transakce v místní měně. Klienti si proto mohou v KB+ funkci DCC jednoduše zakázat. Pokud jim bankomat nebo terminál v zahraničí i přesto nabídne převod měny a klient jej zvolí, transakce bude zamítnuta.
„Výsledná částka v korunách může být při využití dynamického převodu měny (DCC) výrazně vyšší, než kdyby platba proběhla v místní měně a následně byla přepočtena kurzem banky, která kartu vydala. Z konkrétních klientských zkušeností víme, že rozdíl u jedné transakce může dosáhnout i tisíců korun. Právě před tímto rizikem držitele karet bezpečně ochrání vypnutí DCC,“ doplňuje Jitka Haubová.
Možnost zapnout nebo vypnout bezkontaktní použití fyzické karty
Další možností je nastavení bezkontaktního používání fyzické karty. Klient si může zvolit, zda chce bezkontaktní platby, výběry nebo vklady hotovosti fyzickou kartou povolit, nebo zakázat. Toto nastavení se vztahuje pouze na fyzickou kartu a jedná se o další volitelné posílení bezpečnosti a kontroly při manipulaci s platební kartou.
Použití karty jen ve vybraných lokalitách
Klienti mohou v KB+ také nastavit, ve kterých lokalitách bude možné kartou platit nebo vybírat hotovost. Tato funkce se vztahuje na platby v kamenném obchodě nebo při výběru z bankomatu v konkrétní lokalitě. Možnost omezení platí jak pro fyzickou kartu, tak pro platby prostřednictvím digitálních peněženek, jako jsou Apple Pay nebo Google Pay. Internetové platby a jiné platby na dálku tímto nastavením omezeny nejsou. Konkrétní nabídku lokalit klient uvidí přímo v aplikaci KB+, kde si může například zvolit možnost povolit použití karty pouze v Česku nebo pouze v Česku a na Slovensku, nebo v dalších zemích.
Nastavení podle typu obchodníka pomůže hlavně u dětských karet
Významnou novinkou je také možnost povolit nebo omezit platby podle typu obchodníka. Tato funkce může být užitečná zejména u dětských karet, kde rodiče chtějí nastavit jasnější pravidla pro používání karty. Klienti mohou nejen u dětských, ale i dospělých karet omezit například platby za hry a aplikace, hazardní hry, obsah pro dospělé a seznamky, převody peněz kartou nebo převody na investiční účty určené například pro nákup akcií, fondů či kryptoměn. To může pomoci také lépe se bránit podvodným investičním nabídkám. Konkrétní nabídku kategorií obchodníků klienti uvidí přímo v aplikaci KB+. Typ obchodníka se řídí informacemi, které banka o daném obchodníkovi obdrží v rámci karetní transakce.
Nové funkce nastavení karet včetně možnosti blokace DCC jsou dostupné od července. Nejprve v KB+ pro Android, v internetovém bankovnictví, a následně také KB+ pro iOS, postupně podle vydávání jejich aktualizovaných verzí v App Storu a Google Play.
Nové funkce KB+ podporují rostoucí oblibu plateb kartou při cestách do zahraničí
Rostoucí možnosti individuálního nastavení platebních karet v KB+ podporují také dlouhodobý trend, kdy Češi při cestách do zahraničí stále častěji platí kartou, mobilem, hodinkami nebo jiným digitálním zařízením. Podle údajů Komerční banky objem karetních plateb v zahraničí v letních měsících každoročně výrazně roste a ve srovnání s jinými obdobími roku je až dvojnásobný. Například v červenci se zahraniční platby kartami podílejí na celkovém objemu karetních plateb téměř 13 %. Výrazně roste také popularita tokenizovaných plateb, tedy plateb mobilem, hodinkami nebo jiným digitálním zařízením, jejichž podíl na celkovém počtu plateb činí přibližně 60 %. Společně s tím roste význam praktických bezpečnostních funkcí, které klientům umožní mít používání karty v zahraničí lépe pod kontrolou – od nastavení lokalit přes omezení vybraných typů obchodníků až po zákaz nevýhodného dynamického převodu měny.
Zdroj: Komerční banka