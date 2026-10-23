Komerční banka snížila úrok u Osobní půjčky. Sazba začíná na 4,69 % p. a.

Osobní půjčka není vázaná na konkrétní účel. Využít ji tak lze například při větším jednorázovém výdaji domácnosti, pořízení auta nebo vybavení bytu, tedy v situacích, kdy člověk nechce celou částku hradit najednou z vlastních úspor. KB poskytuje financování až do 2,5 milionu korun a splácení je možné rozložit na dobu od tří měsíců do osmi let.
Při rozhodování klientů přitom nehraje roli jen samotný úrok, ale také výše měsíční splátky a volnost během splácení. U Osobní půjčky si klient proto volí výši pravidelné splátky a pokud má později peníze navíc, může část nebo celý zbývající dluh uhradit předčasně bez poplatku. K úvěru je možné sjednat také pojištění schopnosti splácet.
Z mobilu i osobně
Stávající klienti mohou žádost podat přímo v aplikaci KB+ a celý proces zvládnout během několika minut. Kdo dává přednost osobnímu kontaktu, může financování sjednat také na pobočce Komerční banky nebo na KB poradenském místě, případně požádat o telefonický kontakt s bankou. V digitálním bankovnictví pak najde přehled sjednaného úvěru i informace o dalších splátkách.
Více informací na webu OSOBNÍ PŮJČKY KB
Reprezentativní příklad:
Výše úvěru 1,000.000 Kč, splatnost 8 let, pevná úroková sazba 4,69 % p. a., RPSN 4,82 %, celková splatná částka 1,201.701,42 Kč. 1. splátka úroků 1823,89 Kč, 2.-95. anuitní splátka 12.622 Kč, 96. anuitní splátka 12.559,53 Kč. Měsíční poplatky za vedení tarifu Start 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. Jednorázový poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 850 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání 1. října 2026 a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59771.