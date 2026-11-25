Zatímco se dosud standardní SEPA platby běžně připisují v řádu hodin až jednoho dne v obchodních dnech, okamžité platby nejsou vázány na pracovní dobu jednotlivých bank. Peníze mohou dorazit večer, o víkendu i ve státní svátek. Platba odeslaná například v pátek večer tak může být příjemci na jeho účtu v KB k dispozici během několika sekund, aniž by musel čekat přes víkend na nejbližší pracovní den.
„Okamžité SEPA platby nejsou jen o tom, že peníze převedeme rychleji. Podstatné je, že klient s nimi může okamžitě pracovat. Firma může uvolnit objednávku, obchodník expedovat zboží a klient nemusí čekat na další pracovní den. Proto přinášíme příchozí okamžité SEPA platby našim klientům už nyní, s předstihem před regulatorním termínem,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.
Rychlejší dostupnost peněz pro domácnosti i firmy
Pro firmy a podnikatele znamená okamžité připsání eurové platby možnost začít dříve pracovat s přijatými peněžními prostředky. Jakmile obdrží úhradu faktury, mohou například uvolnit objednávku nebo expedovat zaplacené zboží. Přínos tak spočívá nejen v rychlosti samotného převodu peněz, ale také v urychlení navazujících kroků v obchodním vztahu se zákazníkem.
Domácnostem novinka přináší větší flexibilitu při přijímání eurových plateb ze zahraničí. Může jít například o převod od rodiny nebo vyrovnání společných výdajů s přáteli nebo také důchod. Pokud odesílatel využije okamžitou SEPA platbu, může příjemce s přijatými penězi pracovat i v době, kdy se standardní mezibankovní platby běžně nezpracovávají.
Přijatá eura lze využít přímo z multiměnového účtu v KB+
Multiměnový účet v KB+ umožňuje pod jedním číslem účtu a se stejnou platební kartou používat koruny i další měny včetně eur, amerických dolarů nebo britských liber. Klient může přijatá eura ponechat na svém účtu v eurech a následně je využít například na dovolené nebo při nákupu na zahraničním e-shopu. Pokud je eurový zůstatek dostatečný, odečte se platba kartou v eurech přímo z něj, bez nutnosti převodu z korun.
V aplikaci KB+ má klient přehled o zůstatcích v jednotlivých měnách a může si peníze směnit podle potřeby. Přijetí eurové platby tak nemusí automaticky znamenat směnu do korun. Pro občany je multiměnová funkce součástí účtů v tarifech Standard, Komfort a Exclusive; pro všechny měny přitom platí stejné číslo účtu.
Přijímat eura bez konverze lze také na běžný účet vedený v EUR. Pro klienty, kteří chtějí přijaté peníze dále používat v eurech, představuje proto multiměnový nebo eurový účet praktické řešení.
KB spouští službu s předstihem před evropským termínem
Komerční banka zavádí přijímání okamžitých SEPA plateb již 25. listopadu 2026, tedy více než měsíc před 9. lednem 2027. Od tohoto data se bude povinnost přijímat okamžité eurové platby vztahovat také na všechny ostatní banky v členských státech Evropské unie mimo eurozónu.
Listopadové spuštění se týká příchozích plateb. Zároveň s tím banka počítá se spuštěním odchozích okamžitých SEPA plateb do konce prvního pololetí roku 2027.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60238.