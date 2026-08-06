Komerční banka získala prestižní ocenění Celent Model Bank

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Praha 6. srpna 2026 (PROTEXT) - Komerční banka získala prestižní mezinárodní ocenění Celent Model Bank 2026 v kategorii Core Banking Innovation. Celent ocenil rozsáhlou digitální transformaci, která zahrnovala modernizaci bankovního jádra i vybudování nové digitální platformy KB+, využívané již více než 1,7 milionu klientů. K ocenění přispěla i schopnost banky propojit tuto proměnu s konkrétními produktovými inovacemi, vyšší klientskou spokojeností a výrazným růstem využívání digitálních služeb.

Ocenění Celent Model Bank patří mezi respektovaná mezinárodní uznání v oblasti bankovních technologií a inovací. Každoročně vyzdvihuje finanční instituce, které dokázaly realizovat nejvýznamnější a nejlépe doložené transformační projekty v retailovém a korporátním bankovnictví. Komerční banka uspěla s projektem Core Banking Modernization and Innovation, jehož základem byl přechod od původního mainframového systému k modernímu digitálnímu bankovnímu jádru postavenému na technologii Temenos Core.

Toto prestižní ocenění je pro nás potvrzením, že transformace Komerční banky obstojí i v mezinárodním srovnání. Nový core banking nám přinesl zpracování operací v reálném čase, vyšší provozní i nákladovou efektivitu, dobrou stabilitu a výrazně větší flexibilitu při zavádění nových služeb. KB+ tak není pouze nová aplikace, ale moderní digitální platforma a nový způsob, jak klientům poskytujeme bankovní služby,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky odpovědná za provoz.

KB+ jako inovativní digitální bankovní platformaPlatforma KB+ je dnes hlavním digitálním prostředím Komerční banky. Používá ji více než 1,7 milionu klientů a jen v prvním čtvrtletí roku 2026 zaznamenala více než 75 milionů přihlášení a 18,4 milionu transakcí v objemu přesahujícím 200 miliard korun. Transformace zároveň zásadně proměnila způsob, jakým klienti banku využívají: podíl digitálních úkonů v retailu vzrostl ze 17 % v roce 2020 na téměř 60 %. Platforma propojuje mobilní a internetové bankovnictví s pobočkovou obsluhou do jednoho srozumitelného prostředí a staví na jednoduchosti, bezpečnosti a vysoké míře klientské autonomie.

Jedním z klíčových prvků oceněného projektu je inovativní multiměnový účet, který se stal významným odlišujícím prvkem klientské nabídky KB. Klientům umožňuje pracovat s více měnami v rámci jednoho účtu, automaticky směrovat platby podle měny transakce a lépe řídit zahraniční platby i směny. Účet lze založit plně online na čtyři kliknutí, klienti si mohou vybírat ze čtyř bankovních tarifů včetně bezplatného tarifu Start a využívat služby, jako jsou sdílení účtů, virtuální karty, moderní mobilní platby, cestovní pojištění a také si přizpůsobit úvodní obrazovku aplikace.

Celent ve svém hodnocení zdůraznil, že Komerční banka dokázala spojit modernizaci bankovního jádra s reálnou produktovou inovací, která přináší klientům praktickou hodnotu. KB+ banka dlouhodobě rozvíjí společně s klienty – do jejího vylepšování se zapojilo více než 140 tisíc uživatelů a na základě jejich zpětné vazby bylo realizováno 314 konkrétních vylepšení. Výsledkem je také velmi dobré hodnocení aplikace v obchodech Google Play a App Store.

Naším cílem nebylo pouze nahradit starší technologii za novou. Chtěli jsme vytvořit bankovní platformu, která umožní rychleji přinášet klientům nové online služby, jednodušší produkty včetně multiměnového účtu a kvalitnější digitální zkušenost. Současně jsme vybudovali technologický základ, který nám otevírá další možnosti rozvoje v oblasti cloudových řešení, datové integrace, umělé inteligence nebo podpory komplexních skupinových a mezinárodních struktur. Ocenění vnímáme jako uznání práce stovek lidí napříč bankou i našich partnerů, kteří se na této změně podíleli,“ dodává Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky odpovědná za provoz.

Transformace KB probíhala postupně od pilotní fáze v roce 2021 přes veřejné spuštění platformy KB+ v dubnu 2023 až po dokončení migrace cílových portfolií individuálních klientů na konci roku 2025. Migrační proces byl realizován v jednotlivých vlnách s tím, že polovina úspěšně migrovaných klientů přešla na novou platformu plně digitálně, bez asistence distribuční sítě.

Modernizace bankovního jádra nebyla v KB vnímána jako izolovaný IT projekt, ale jako strategické rozhodnutí vytvořit nový technologický základ pro další rozvoj celé banky. Původní systémy, jejichž základy sahaly do 90. let, již narážely na technologické i kapacitní limity a zpomalovaly uvádění nových služeb. Nová modulární a škálovatelná infrastruktura proto umožňuje propojovat mobilní aplikaci, internetové bankovnictví, pobočkovou obsluhu, transakční systémy, data i klientské procesy do jednoho prostředí. Díky tomu může KB rychleji inovovat, zjednodušovat služby, nabídnout klientům jednotnou zkušenost napříč kanály a vytvářet základ pro další rozvoj digitálních služeb, personalizace i využití umělé inteligence.

Součástí oceněného projektu byla také zásadní změna fungování banky. KB přešla na agilní způsob řízení, zjednodušila produktové portfolio a posílila schopnost rychle reagovat na potřeby klientů.

Digitální transformace KB ukazuje, že i velká univerzální banka může úspěšně modernizovat své technologické základy, zjednodušit své služby a současně posílit klientskou zkušenost. KB+ je pro nás platformou dalšího růstu – pro každodenní bankovnictví, financování, podnikatele i další segmenty klientů,“ dodává Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky odpovědná za provoz.

Komerční banka bude na oceněnou transformaci navazovat dalším rozvojem KB+, rozšiřováním služeb pro podnikatele, privátní bankovnictví a malé firmy a také postupným využíváním nových technologií včetně nástrojů založených na umělé inteligenci.

O ocenění Celent Model BankCelent

Model Bank Awards jsou mezinárodní ocenění udělovaná analytickou společností Celent finančním institucím, které realizovaly mimořádně kvalitní technologické a inovační projekty s prokazatelným obchodním dopadem. Program hodnotí banky a další finanční instituce z celého světa napříč oblastmi retailového i korporátního bankovnictví.

 

Zdroj: Komerční banka

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