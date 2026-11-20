Poplatky za nákup a prodej cenných papírů se v KB Brokeru odvíjejí od hodnoty transakce. Pro jednotlivé trhy je však zároveň stanovena minimální částka, kterou klient zaplatí. Právě tuto spodní hranici nyní Komerční banka dočasně snižuje na polovinu.
Jak se sleva projeví v praxi? Například při nákupu akcií za 10.000 Kč na českém trhu odpovídá standardní sazba 0,23 % poplatku 23 Kč. Protože je tato částka nižší než stanovené minimum, banka běžně účtuje 90 Kč. Během akce však minimální poplatek klesá na 45 Kč, takže investor na něm ušetří polovinu. Zvýhodnění tak nejvíce pocítí lidé, kteří obchodují s menšími částkami. U vyšších objemů, kdy poplatek vypočtený procentní sazbou dosáhne sníženého minima nebo ho překročí, se účtuje částka podle procentního výpočtu.
"Ne každý začíná investovat s vysokými částkami. Právě u menších nákupů ale může minimální poplatek představovat významnou část nákladů na obchodování. Jeho dočasným snížením chceme klientům nabídnout výhodnější podmínky pro samostatné investování, ať už si vybírají akcie na pražské burze, nebo ETF na zahraničních trzích," říká Petr Seidl, tribe leader pro finanční a kapitálové trhy Komerční banky.
Na české i zahraniční burzy přímo z KB+
Komerční banka představila KB Broker letos v říjnu jako součást mobilního bankovnictví KB+. Služba umožňuje samostatně nakupovat a prodávat jednotlivé akcie i ETF na domácích a vybraných zahraničních trzích. Vedle pražské burzy mají investoři přístup například k americkým NASDAQ a NYSE nebo evropským burzám London Stock Exchange, Xetra a Euronext.
KB Broker nevyžaduje instalaci další aplikace a jeho sjednání probíhá online. Uživatelé jej najdou v KB+ v části Investice - Cenné papíry - KB Broker. Mohou zde vybírat konkrétní investiční nástroje, zadávat tržní i limitní pokyny a průběžně sledovat složení, hodnotu a výkonnost svého portfolia. U velké části titulů mají k dispozici také burzovní ceny v reálném čase. Výše souvisejících poplatků se zobrazuje vždy před potvrzením transakce.
Více informací a úplné podmínky akce: https://www.kb.cz/cs/nase-aplikace/kb-broker
Upozornění na rizika: Hodnota investice může kolísat. S každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60149.