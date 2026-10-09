Komerční banka zvýšila úročení 6měsíčního termínovaného účtu na 4 % p. a.

Termínovaný účet pro občany v KB+
Klienti z řad občanů mohou nově získat sazbu 4 % p. a. při sjednání 6měsíčního termínovaného účtu.
Termínovaný účet lze sjednat plně digitálně v aplikaci KB+ během několika minut. Účet je veden zdarma, minimální výše vkladu činí 5 000 Kč a úroková sazba se vztahuje na prostředky do výše 10 milionů Kč. Vklady jsou ze zákona pojištěny do limitu 100 000 EUR na klienta.
Po skončení sjednané doby banka převede klientovi vložené prostředky včetně připsaných úroků na určený běžný nebo spořicí účet. Klienti si zároveň mohou nastavit automatickou obnovu termínovaného vkladu a pokračovat ve zhodnocování svých úspor podle aktuální sazby pro navazující období. Produkt umožňuje i předčasný výběr celého vkladu za podmínek stanovených sazebníkem.
K dispozici jsou také varianty s dobou uložení 3 měsíce s úrokovou sazbou 2,5 % p. a. nebo 12 měsíců s úrokovou sazbou 3 % p. a.
Řešení také pro podnikatele a malé firmy
Zvýšená sazba 4 % p. a. nově platí také pro 6měsíční termínovaný účet určený podnikatelům a malým firmám, které využívají své firemní služby v bankovnictví MojeBanka.
Úroková sazba se vztahuje na libovolnou výši vkladu a založení i vedení účtu je zdarma. Součástí produktu je možnost automatické obnovy a také předčasného výběru v souladu s podmínkami vkladových účtů.
Podnikatelé si mohou také zvolit vkladové období 3 měsíců s úrokovou sazbou 3 % p. a. nebo 12 měsíců s úrokovou sazbou 3,5 % p. a.
Klíčová změna od 1. října 2026
- 6měsíční termínovaný účet pro občany: sazba 4 % p. a. Více informací ZDE
- 6měsíční termínovaný účet pro podnikatele a malé firmy: sazba 4 % p. a. Více informací ZDE
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59547.