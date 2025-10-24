Kompletní oprava silnice mezi Bílčicemi a Slezskou Hartou spěje ke konci

Autor:
  10:18
Bílčice (Bruntálsko) 24. října 2025 (PROTEXT) - Poslední dokončovací práce probíhají v těchto dnech na silnici mezi obcí Bílčice a přehradou Slezská Harta. Opravovaný úsek byl po dobu rekonstrukce uzavřen a doprava byla vedena po objízdných trasách. Opraveny byly propustky a celé těleso vozovky. Po položení nového asfaltového povrchu probíhá instalace patníků a vodorovného značení.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Silnice II/452 v Bílčicích. Zde probíhá celková rekonstrukce komunikace z důvodu velmi špatného technického stavu. Silnice měla četné poruchy, ztrátu asfaltového pojiva a další vady. Celou komunikaci v délce dvou kilometrů jsme už téměř kompletně opravili. Položili jsme nový asfaltový povrch, opravili jeden mostek a dva propustky. Práce by měly být dokončeny v říjnu a silnice bude ke konci měsíce plně zprůjezdněna. Součástí oprav byly také uzavírky a objížďky – pro vozidla do 3,5 tuny vedla trasa přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Leskovec, Horní Benešov, Heraltice a Jakartovice. Po dokončení bude silnice bezpečnější a uzavírky tím skončí.“

Do úplného dokončení stavby musí motoristé počítat s dopravním omezením, které ale může být už jen lokální a krátkodobé. Pozornost by proto měli věnovat dopravnímu značení.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.