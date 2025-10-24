Kompletní oprava silnice mezi Bílčicemi a Slezskou Hartou spěje ke konci

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Silnice II/452 v Bílčicích. Zde probíhá celková rekonstrukce komunikace z důvodu velmi špatného technického stavu. Silnice měla četné poruchy, ztrátu asfaltového pojiva a další vady. Celou komunikaci v délce dvou kilometrů jsme už téměř kompletně opravili. Položili jsme nový asfaltový povrch, opravili jeden mostek a dva propustky. Práce by měly být dokončeny v říjnu a silnice bude ke konci měsíce plně zprůjezdněna. Součástí oprav byly také uzavírky a objížďky – pro vozidla do 3,5 tuny vedla trasa přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Leskovec, Horní Benešov, Heraltice a Jakartovice. Po dokončení bude silnice bezpečnější a uzavírky tím skončí.“
Do úplného dokončení stavby musí motoristé počítat s dopravním omezením, které ale může být už jen lokální a krátkodobé. Pozornost by proto měli věnovat dopravnímu značení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
PROTEXT