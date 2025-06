Komplexní rekonstrukce, která se nyní dvojnásobně vyplatí. V soutěži lze vyhrát 50.000 Kč

Autor:

10:53

Praha 23. června 2025 (PROTEXT) - Modrá pyramida stavební spořitelna, člen Skupiny Komerční banky, spouští letní soutěž na podporu energeticky úsporných rekonstrukcí. Klienti, kteří si v období od 1. června do 31. srpna 2025 sjednají Půjčku na udržitelné bydlení a použijí ji na realizaci úsporných opatření od partnerů projektu energetickeuspory.cz, se automaticky zařazují do soutěže o atraktivní výhry. Hlavní výhra činí 50.000 Kč, další dvě výhry pak po 25.000 Kč - všechny budou připsány na stavební spoření. Prvních 100 klientů navíc získá voucher v hodnotě 1000 Kč do Alzy.