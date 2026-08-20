Komunisté se sociálními demokraty si jdou v Praze pro 15 %

Spojená levice nabízí program „Město pro lidi, ne developery“. Prosazuje masivní výstavbu obecních bytů s nákladovým nájemným a podporu družstevního bydlení, dostupnější MHD, kvalitní veřejné služby a sociální péči. Chce vrátit vodu a energetiku pod veřejnou kontrolu, zajistit Pražanům stabilní ceny energií a chránit městskou zeleň před další zástavbou.
„Praha musí být městem pro lidi, kteří v ní žijí, ne pro spekulanty a developery. Chceme dostupné bydlení, levné služby a město, které bude hájit zájmy svých obyvatel,“ říká lídr kandidátky a kandidát na primátora Petr Vlček.
Zdroj: KV KSČM Praha
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
• Zadavatelem je KV KSČM Praha.
• Toto reklamní sdělení souvisí s: Volební kampaní do ZHMP.
Více informací naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1ri11lPbztSuNeYustM1C3BaQ27IQLzTK/view?usp=drive_link