Komunita jako marketingový nástroj. ČTK Connect ukázala příklady, kde to funguje

Na pódiu diskutovali Aneta Martínek z profesní komunity #HolkyzMarketingu, šéf marketingu SK Slavia Praha Jakub Mačát a ředitel vydavatelství Respekt Media Pavel Volčík. Moderátorkou byla Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka platformy pro sdílení obsahu Forendors.
Podle diskutujících se komunity v roce 2026 stávají jedním z nejdůležitějších nástrojů, které mohou značky, média i tvůrci skutečně vlastnit. Na setkání zaznělo, že komunity pomáhají stabilizovat projekty v době, kdy se algoritmy v online prostředí mění rychleji než strategie a loajalita zákazníků klesá.
Je tak stále dražší a těžší získat nové zákazníky a udržet si stávající. Firmy proto hledají možnosti, jak mít s klienty a publikem stabilnější vztah. „Budování komunit zvyšuje retenci, posiluje věrnost a časem generuje ambasadory, kteří značku sami doporučují a šíří dál,“ popisuje Aneta Martínek z platformy #HolkyzMarketingu.
U mladé generace navíc roste vliv doporučení od jiných lidí. „Gen Z tráví většinu času u obsahu, který sdílí komunita. Když něco vidí na sítích, mají větší chuť to koupit,“ uvedla. Při budování #HolekzMarketingu, které mají dnes přes 42 tisíc členek, se podle ní osvědčil přístup důsledně orientovaný na zákazníka a jeho potřeby.
Fotbalový klub SK Slavia Praha pracuje podle šéfa marketingu Jakuba Mačáta s produktem, jehož výsledky nemá v rukou. Klub má 1,5 milionu fanoušků a funguje v oblasti komunikace jako vlastní mediální dům s desítkami denních výstupů. Zápasy jsou druhým rokem vyprodané a 72 procent návštěvníků chodí hlavně kvůli atmosféře. Fanoušci tráví na stadionu až šest hodin včetně programu ve fun zóně. Slavia se zaměřuje na rodiny s dětmi, pro které provozuje speciální sektor se zázemím a doprovodným programem. Protože se na fotbal zpravidla chodí jednou týdně, je třeba doručovat fanouškům obsah a emoce průběžně. „Publikujeme 40 výstupů denně na různých platformách a máme 18 lidí v marketingovém týmu,“ popsal Mačát.
Ředitel Respekt Media Pavel Volčík zdůraznil v panelové diskusi význam osobního kontaktu s publikem. Respekt má 26 tisíc předplatitelů a meziročně roste o deset procent. „Offline setkávání je pro nás zásadní. Loni jsme uspořádali zhruba stovku akcí po celé republice. Je třeba, aby čtenáři viděli, že novinář je živá bytost,“ uvedl. Podle něj stojí stabilní předplatitelská základna na hodnotách a důvěře.
Zdroj: ČTK Connect
