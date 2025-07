Komunitní energetika láká české chalupáře k investicím do FVE panelů. Solární systém má na chatě pětina, dalších 30 % pořízení zvažuje

Solární systém, ať už solární kolektory na ohřev vody, nebo FVE panely, má na své chatě či chalupě téměř pětina majitelů. Vyšší popularitou se v tomto případě vyznačují FVE panely, které má nainstalované téměř desetina tuzemských majitelů chaty či chalupy. Solární kolektory na ohřev vody využívá necelých 7 %. Vyplývá to z průzkumu společnosti epet. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Rostoucí zájem o solární energii potvrzují také data Ministerstva průmyslu a obchodu. Dle nich bylo loni nově připojeno téměř 41 000 fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, jejichž celkový instalovaný výkon dosáhl 429 megawattů, což je více než celkový výkon elektrárny Opatovice.

Pořízení některého ze solárních systémů pak zvažuje téměř 30 % dotázaných. Necelá pětina z nich plánuje investovat do systému na ohřev vody. Polovina pak zvažuje instalaci kvůli možnosti zapojit se do komunitní energetiky přemýšlí nad fotovoltaickými panely. Zájem o komunitní energetiku potvrzují i data Elektroenergetického datového centra (EDC). Dle něj se do systému pro sdílení elektřiny registrovalo již téměř 23 000 účastníků.

„Komunitní energetika je obzvlášť lákavá a výhodná pro ty chataře a chalupáře, kteří přes týden žijí v bytě ve městě, či v domě, kde legislativa neumožňuje instalaci a nemají možnost si elektřinu pomocí FVE panelů vyrábět,“ komentuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

I mezi zájemci o zapojení se do tzv. komunitní energetiky navíc panují nejasnosti o tom, jak systém funguje. Téměř 60 % z nich neví, že sdílení elektřiny pomocí komunitní energetiky je možné pouze v reálném čase.

„Podle platné legislativy, která je jednotná po celé Evropě, se musí vyrobená elektřina spotřebovat do 15 minut od chvíle, kdy ji zaznamená chytrý elektroměr. Pokud se energie nespotřebuje, odchází zpět do sítě jako přebytek. Je proto na zvážení a plánování každého spotřebitele, koho do své sítě zapojí a jaký bude mít pro vyrobenou elektřinu odbyt,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn již bezmála 20 let a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.

Nejčastěji plánují investovat do kamen s výměníkem, solárních kolektorů, nebo tepelného čerpadla

Solární systémy nejsou to jediné, do čeho chtějí čeští chalupáři tento rok investovat. Do úspornějšího provozu svého rekreačního objektu plánuje letos investovat přes třetinu majitelů. Nejčastěji si chtějí pořídit krbová kamna s výměníkem, jak uvedlo 22 % z nich. Další necelá pětina plánuje instalaci solárních kolektorů, přes desetinu pak tepelného čerpadla.

„Přestože se na chatách a chalupách stále častěji objevují alternativní zdroje energie, většinu elektřiny chataři nadále odebírají přímo ze sítě. Pro rekreační objekty tak řada dodavatelů nabízí speciální víkendový tarif, který je výhodný právě při víkendovém užívání objektu. V praxi ho však využívá jen necelá pětina chalupářů – přitom v rámci něj mohou odebírat elektřinu až o 2/3 levněji, než s běžnou jednotarifní sazbou,“ dodává Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.