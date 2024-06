Koná se Světový den jízdního kola: Bezpečnost na prvním místě

Právě dnes se pod záštitou OSN koná již šestý ročník Světového dne jízdního kola. Významný den připomíná důležitost, všestrannost a hlavně ekologičnost tohoto dopravního prostředku. Zároveň je to den příležitosti ke zopakování si základních bezpečnostních pravidel městské i sportovní cyklistiky. Jedním z nich je i v posledních letech stále častěji diskutované téma denního svícení. I proto maloobchodní cyklistická síť Mojekolo realizuje projekt Zapni světlo.

Cílem Světového dne jízdního kola, který každoročně vyhlašuje Organizace spojených národů, je vyzdvihnout celosvětový význam kol. Právě jízdní kolo pomohlo mnoha rodinám po celém světě získat přístup k levné a spolehlivé dopravě. I v tuzemsku je kolo pro řadu z nás spolehlivým parťákem nejen při cestách do zaměstnání. V posledních pěti letech zažila obrovský boom i cyklistika sportovní.

Zapni světlo, ať jsi vidět!

Ruku v ruce s rozvojem cyklistiky jde samozřejmě počet stoupajících nehod. Téma bezpečnosti a ochranných prvků je tak více než na místě. „Příčin vážných cyklistických úrazů je více. Ať už je na vině alkohol nebo přecenění zkušeností, nezvládnutí terénu, špatné vybavení či neodhadnutí sil, následky mohou být fatální. Je na nás, na prodejcích, abychom zákazníky edukovali o rizicích. Samozřejmostí by měla být jednoznačně helma. Vždy a všude,“ uvádí Jan Schindler, majitel maloobchodní sítě Mojekolo a dodává: „Celoevropským trendem se pak stává i denní svícení. I během nastávajících měsíců, v létě, mohou nastat situace, kdy je cyklistova viditelnost podstatně nižší. Takovým případem je ostré protisvětlo či stín. Pokud cyklista nesvítí ani nebliká, ostatní účastnici provozu ho mohou lehce přehlédnout a neštěstí je na světě.“ Základní sada světel a blikaček by tak měla být v celoroční výbavě každého cyklisty. Podle dostupných statistik blikání i ve dne snižuje riziko vážné nehody o 19 %. Na tato fakta upozorňuje iniciativa Zapni světlo, spuštěný na podzim roku 2024 sítí Mojekolo. Mezi ambasadory projektu patří například snowboardistka Eva Adamczyková, bývalý profesionální Jan Hruška či ultramaratonová cyklistka Peggy Marvanová.

Na kole jen s přilbou

Helma by měla být standardem při každé cyklo vyjížďce. Bohužel, i to je nutné si – a to nejen v rámci Světového dne jízdního kola – stále připomínat. Podle dostupných dat projektu Nakolejenspřilbou.cz bylo v roce 2023 bylo při dopravních nehodách usmrceno 39 cyklistů, dalších bylo 251 bylo těžce zraněno. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové kategorii 65 – 74 let. Alarmující je, že téměř 72 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu.

Právě během letních měsíců, kdy se zásadně zvyšuje počet cyklistických nehod, je nutné věnovat bezpečnosti pozornost více než kdy jindy.

MOJEKOLO

