Hudba, která se stala legendou, zazní v Praze v jedinečném koncertním provedení v doprovodu dynamických velkoplošných projekcí! 7. listopadu 2025 přinese do O2 universa magickou atmosféru koncert Ennio Morricone Celebration, který věnovaný mistrovskému odkazu jednoho z největších skladatelů filmové hudby všech dob.

Pod taktovkou jeho syna Andrey Morriconeho, talentovaného dirigenta a skladatele, zazní ikonické melodie, které definovaly světovou kinematografii. Na pódiu vystoupí The City of Prague Philharmonic Orchestra, velký pěvecký sbor a světoví sólisté. Hudební zážitek doplní velkoplošná projekce na třech obřích LED obrazovkách, která diváky vtáhne do atmosféry legendárních filmů.

Mezinárodní sólisté – spolupracovníci Maestra

Jedinečnou atmosféru večera umocní vystoupení špičkových zahraničních hudebníků, kteří dlouhodobě spolupracovali přímo s Ennio Morriconem. Jejich účast dodává koncertu nejen hudební kvalitu, ale i autentickou kontinuitu s původními koncerty slavného skladatele.

Mezi nimi vyniká především italský kytarista Rocco Zifarelli, který byl Morriconeho blízkým spolupracovníkem a více než dvě dekády a účinkoval na desítkách jeho koncertů po celém světě. Jeho hra se stala charakteristickým prvkem živých provedení Morriconeho skladeb, a i dnes patří k hlavním interpretům Maestrova odkazu.

Spolu se Zifarellim vystoupí italská sopranistka Vittoriana De Amicis, pravidelně účinkující na Morriconeho turné, Stefano Cucci – sbormistr, který spolupracoval s Maestrem na mnoha orchestrálních projektech. Na pódiu dále vystoupí klavírista Antonello Maio, baskytarista Giovanni Civitenga a bubeník Massimo D’Agostino – umělci, kteří se opakovaně podíleli na živých provedeních nebo studiových projektech spojených s Morriconeho hudbou, zejména v posledních letech jeho života a v současném koncertním pokračování vedeném Andreou Morriconem.

Nezapomenutelné filmové skladby

Uslyšíte hudbu ze slavných filmů, jako jsou Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, Misie, Bio Ráj, Nedotknutelní, 48 hodin v Paříži, Neúplatní, Profesionál a mnoho dalších. Morriconeho melodie dokázaly dát filmům hluboký emocionální náboj a jejich síla přetrvává dodnes.

Ocenění legendy

Ennio Morricone za svůj život složil hudbu k více než 500 filmům a seriálům a získal nespočet prestižních ocenění. Mezi nejvýznamnější patří:

Oscar za celoživotní dílo (2007)

Oscar za nejlepší filmovou hudbu (2016) – Osm hrozných

Ennio Morricone opakovaně získal další světová ocenění jako jsou Zlatý glóbus, Grammy a cenu BAFTA. Jeho hudba se stala nesmrtelnou a ovlivnila generace skladatelů po celém světě.

Andrea Morricone – pokračovatel rodinného odkazu

Syn slavného skladatele je nejen uznávaným dirigentem, ale také talentovaným skladatelem. Sám napsal mnoho filmových skladeb a aktivně se podílí na šíření hudebního dědictví svého otce. Na koncertě v Praze osobně povede orchestr a dopřeje divákům autentický hudební zážitek.

Ennio Morricone Celebration – večer, který vás zavede do světa filmových emocí a hudební geniality. To vše doplněno velkolepou projekcí.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou poctu legendě!

Datum: 7. listopadu 2025

Místo: O2 universum, Praha

Vstupenky v síti Ticketportal

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.