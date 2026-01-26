Konec alkoholu v parfémech? Češi vyvinuli světový unikát: bezvodou vůni z nanovlákna

Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Alkohol jako základ parfémů je standardem už více než sto let. Česká značka nanoSPACE Cosmetics nyní přichází s inovací, která tento přístup obrací naruby. Představuje bezvodé parfémy [n]Parfumes, v nichž není vůně rozpuštěná ani ve vodě, ani v alkoholu, ale uložená v přírodní nanovlákenné membráně.

Podle nanoSPACE jde o první bezvodé parfémy na světě, vyvinuté a vyráběné v České republice s využitím pokročilé nanotechnologie.

„U parfémů se po staletí automaticky předpokládá použití alkoholu. My jsme si položili otázku, zda je to skutečně nutné a bezpečné řešení z pohledu pokožky i budoucí legislativy,“ říká Jiří Kůs, ředitel nanoSPACE.

Nanovlákenná membrána se aktivuje až při kontaktu s vlhkostí a během několika vteřin se promění v průhledný gel, ze kterého se vůně postupně uvolňuje. Podle nanoSPACE jde o zcela nový parfémový formát, který dosud nemá na trhu obdoby.

Impuls: Zdraví pokožky i evropská legislativa

Jedním z hlavních impulsů pro vývoj bezalkoholových parfémů byla i očekávaná regulace ethanolu v kosmetice na úrovni Evropské unie. Ve vědeckých orgánech Evropské komise aktuálně probíhá hodnocení zdravotních dopadů jeho dlouhodobého používání.

„Věděli jsme, že se otázka alkoholu v kosmetice začne dříve či později řešit. Nechtěli jsme čekat, až přijde omezení nebo zákaz, a raději jsme vývoj uspíšili,“ vysvětluje Ladislav Dubánek, vedoucí vývoje nanoSPACE Cosmetics. „Cílem bylo mít funkční alternativu připravenou dřív, než nás legislativa dožene.“

Zároveň sehrály roli i dlouhodobé zkušenosti nanoSPACE s vývojem bezvodých a nízkovodých forem kosmetiky.

„V kosmetice se obecně snažíme eliminovat vodu a rozpouštědla, kdekoliv to dává smysl. Parfémy byly logickým dalším krokem,“ doplňuje.

Proč alkohol není ideální nosič vůně

Alkohol je sice tradiční součástí parfémů, z pohledu kožní aplikace však přináší řadu nevýhod. Funguje jako silné odmašťovadlo, narušuje kožní bariéru a usnadňuje průnik dalších látek do pokožky.

„Parfémy jsou směsí desítek až stovek chemických látek, které mohou být dráždivé nebo senzibilizující. Pokud použijete alkohol, výrazně urychlíte jejich průnik do těla,“ upozorňuje Dubánek. „U nanovlákenné membrány je situace jiná – vonné molekuly jsou ve vláknech zafixované a postupně se uvolňují do okolí, ne do pokožky.“

Nanomembrána je navíc vyrobena z přírodního biopolymeru, který pokožku nedráždí a pomáhá udržovat její přirozenou ochrannou bariéru.

Jak funguje parfém aktivovaný vodou

V suchém stavu se vůně neuvolňuje. Aktivace nastává až při kontaktu s vlhkostí, například při aplikaci na lehce navlhčenou pokožku.

„Voda je nezbytná nejen k přichycení nanomembrány na pokožku, ale i k samotnému uvolnění vonných molekul z vláken,“ vysvětluje Dubánek. „Jemné rozetření náplasti navíc mechanicky pomůže vůni otevřít.“

Výsledkem je postupné a kontrolované uvolňování parfému bez nárazového odpařování.

Nový parfémový formát, který na trhu dosud nebyl

Podle nanoSPACE nejde jen o nový parfém, ale o zcela nový formát parfému.

„Parfémová náplast původně vůbec nebyla cílem našeho vývoje. Věnovali jsme se hlavně náplastem na akné, pigmentové skvrny, opary nebo kožní infekce,“ říká Dubánek.
 „Parfémy vznikly vlastně z interních diskuzí a chuti dělat věci jinak a originálně.“

Bez alkoholu a bez flakonu

Absence alkoholu a tekuté formy přináší i výrazné praktické benefity.

„Pro uživatele to znamená nízkou hmotnost, nehořlavost a velmi tenké balení. Parfém si můžete vzít kamkoliv, bez obav z rozlití nebo omezení tekutin při cestování,“ shrnuje Dubánek.
 „Výdrž je individuální a není omezeno, kolik náplastí nebo kam si je člověk aplikuje.“

Český vývoj, globální ambice

Řada [n]Parfumes aktuálně zahrnuje dámské, pánské i unisex vůně, například Sel & Soleil, Reverie Florale, Velours d’Épice nebo Nuit d’Azur. Všechny vznikly v České republice na základě stejné nanotechnologické platformy.

„Neříkáme, že bezalkoholové parfémy hned nahradí ty klasické. Ale ukazujeme, že existuje funkční alternativa,“ uzavírá Dubánek. „Teď bude záležet na tom, zda trh dá přednost jednoduchosti aplikace, nebo zdravotním a technologickým benefitům.“

 

Kontakt pro více informací

JIří Kůs, CEO nanoSPACE

+420 603 417 229

kus@nanospace.cz

 

Zdroj: nanoSPACE

 

 

