Konec dohadování o peníze. Wolt u skupinových objednávek rozdělí účet za vás.

Společné objednávky na Woltu nejsou nic nového – parta kamarádů nebo kolegů si dohromady objedná oběd, večeři nebo nákup na jednu adresu. Až dosud ale musel celou útratu zaplatit jeden člověk a od ostatních si peníze vybírat zpětně. Teď už to bude mnohem jednodušší, dělené platby přesně tohle řeší a náklady si kamarádi či kolegové rozdělí rovnou v aplikaci.
„Společné objednávky jsou oblíbeným způsobem, jak si lidé společně objednávají jídlo domů nebo do kanceláře. Nově už lidé nemusí řešit, kdo komu dluží a kolik má komu poslat. Každý si jednoduše zaplatí svou část objednávky přímo v aplikaci. Díky tomu je celý proces pohodlnější a přehlednější pro všechny,“ říká Tomáš Kubík, vedoucí komunikace společnosti Wolt pro Česko a Slovensko.
Jak dělené platby fungují
Nejprve si uživatel v aplikaci Wolt otevře libovolnou restauraci. Hned pod jejím názvem, v části s hodnocením, otevírací dobou a odhadovaným časem doručení, klikne na ikonku postavičky s plusem – tou se spouští vytvoření skupinové objednávky. Poté zadá název skupiny a může jí přiřadit i emotikon. Následně zvolí, zda se jedná o doručení, nebo osobní vyzvednutí, a v případě doručení zadá adresu.
Dále už jen vybere způsob platby – buď zaplatí objednávku za celou skupinu jeden člověk, nebo si každý účastník zaplatí svou část zvlášť. Na závěr stačí sdílet odkaz nebo QR kód s ostatními účastníky, kteří si přes svá zařízení vyberou položky z nabídky restaurace a zaplatí svou část. Jakmile objednávku dokončí poslední účastník, začne se připravovat a kurýr ji doveze na zvolenou adresu.
Více pohodlí při společném objednávání
Společné objednávání je běžnou součástí každodenního života. Lidé si objednávají dohromady, když chtějí ušetřit čas, zjednodušit organizaci nebo si jednoduše užít jídlo společně. Může jít o rychlý oběd s kolegy v kanceláři, rodinné setkání nebo večeři s kamarády u sledování sportovního utkání.
Dělené platby řeší nepříjemné situace, které společné objednávky často komplikují: jeden člověk zaplatí všechno a následně připomíná ostatním, kolik mají poslat. Z dat Woltu vyplývá, že nutnost vybírat peníze zpětně je jedním z hlavních důvodů, proč lidé skupinovou objednávku nakonec vůbec nedokončí. Nově si každý zaplatí svou část rovnou v aplikaci a společná objednávka tak zůstává opravdu společná, bez zbytečného řešení peněz.
Výhodou je také propojení s členstvím Wolt+. Pokud má organizátor objednávky aktivní předplatné, mohou se na skupinovou objednávku vztahovat i vybrané výhody programu, například doručení zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.
Zdroj: Wolt