Konec dosekávání: robotická sekačka Navimow H5 Pro seče přímo u okrajů

Navimow tak nabízí komplexní řadu sekaček a řešení pro trávníky všech velikostí a tvarů pro domácí i komerční využití. Kromě právě představené novinky patří do nabídky řady X4, H2, i2 a Terranox.
"Pro Navimow platí, že inovativní přístup zdaleka nespočívá jen ve vylepšování stávajících technologií," říká generální ředitel firmy George Ren. “Chceme úplně změnit očekávání zákazníků v oblasti péče o zahradu. Dnes děláme další krok tímto směrem a umožňujeme sečení přímo u okrajů díky průlomovému výsuvnému ramenu EdgeMaestro. Technologie má sloužit lidem: šetřit jim čas, usnadňovat každodenní povinnosti a dopřát jim, aby si zahradu i volný čas naplno užili. S rostoucí oblibou robotických sekaček roste i naše odpovědnost navrhovat je s ohledem na životní prostředí a na zvířata, která naše zahrady obývají. Skutečná inovace musí být podle nás promyšlená, vytvářená s důrazem na potřeby člověka a zohledňující potřeby přírody.”
Navimow H5 Pro: robotická sekačka s výsuvným ramenem EdgeMaestro pro sečení přímo u okrajů (True Zero-edge Mowing)
Robotické sekačky už dlouhé roky bez problémů zvládají otevřenou plochu trávníků. Problémem ale zůstávaly jejich okraje, které bylo nutné ručně dosekávat vyžínačem. Navimow H5 Pro tuto potřebu odstraňuje a umožňuje plně automatické sečení od středu trávníku až k samotným okrajům.
Navimow H5 Pro je navržen pro náročnější zahrady a trávníky. Sekat trávu přímo u okrajů mu umožňuje průlomové výsuvné robotické rameno EdgeMaestro. Vysouvá se o 7,7 cm a umožňuje tak řezacímu systému dosáhnout na libovolný okraj či roh bez jakékoli mezery. Aby sečení fungovalo stejně spolehlivě i v reálných členitých podmínkách, systém doplňuje všesměrové plovoucí rameno (Omnidirectional Floating Arm), které se přizpůsobuje výškovým nerovnostem terénu a odchyluje se při kontaktu s bočními překážkami, například se zahradními svítidly. Řezný disk tak vždy zůstává v kontaktu se zemí. Modul Rake (hrábě) přitahuje trávu od stran doprostřed k čepelkám sekačky, zatímco dvojice vodicích koleček omezuje tření a zajišťuje plynulejší pohyb sekačky podél hranice trávníku.
Výsledkem je rovnoměrně zastřižený trávník na celé ploše zahrady bez nutnosti dosekávat okraje ručním vyžínačem. Už tedy není třeba ručně zastřihovat okraje trávníků kolem záhonů či zídek ani řešit, zda sekačka zajede skutečně až do rohu. I v zahradách se složitým uspořádáním, úzkými zatáčkami nebo nerovným podložím tak H5 Pro odvede precizní a esteticky čistou práci.
A nejde jen o výkon. Nová robotická sekačka vyniká také z hlediska čistoty a tichosti provozu. Model Navimow H5 Pro je vybaven štítem řezného disku, díky němuž posekaná tráva neodlétá do okolí, a inteligentní systém detekce pádu brání převrácení při kontaktu se zdí nebo jinou překážkou u okraje trávníku. Okraje trávníku se sečou stejným řezným diskem jako hlavní plocha, nejsou zde žádné samostatné nástavce. Sečení je tedy mnohem konzistentnější než při použití nástavců. To platí pro rovné okraje, pro hranici trávníku se záhonem i pro nepravidelné oblasti. Hlučnost navíc dosahuje během sečení při okraji pouhých 58 dB(A), takže lze Navimow H5 Pro používat brzy ráno nebo pozdě večer, aniž by rušil členy domácnosti nebo sousedy.
Díky vylepšenému inteligentnímu algoritmu EdgeSense 2.0 se sekačka dokáže přizpůsobit všem typům okrajů od tvrdých překážek až po složité tvary a přechody mezi zahradními stezkami. Výsledkem je vždy rovnoměrné sečení bez vynechaných míst a ruční vyžínač tak vůbec není potřeba.
S motorem Xero-Turn All-Wheel Drive (AWD) dokáže Navimow H5 Pro vyjet do svahu se sklonem až 80 % (38,6°). Díky samostatnému pohonu všech čtyř kol nejsou zapotřebí tradiční hřídele ani diferenciál, točivý moment se ovládá zcela přesně pro každé kolo zvlášť. Zadní kola jsou odpružená a díky tomu si udržují kontakt s povrchem i v nerovném terénu. Sekačka tak snadno a bez uvíznutí překonává překážky do výše 6 cm, výmoly i štěrkové cesty. Při řízení lze využít dva režimy – otáčení s nulovým poloměrem pro lepší ochranu trávníku a "automobilové" řízení, které zlepšuje manévrovatelnost. To brání vzniku vyjetých kolejí a trhání trávy.
Systém EFLS Tri-fusion s umělou inteligencí kombinuje technologie LiDAR, Vision a dynamickou navigaci NRTK. Díky pružné spolupráci všech tří technologií obstojí sekačka i v náročných podmínkách – systém dokáže automaticky vybrat a zapnout optimální navigační strategii pro dané prostředí.
Systém 360° VisionFence kombinuje kamerový systém s termálním infračerveným senzorem, takže dokáže rozpoznat malá zvířata i další překážky za zhoršených světelných podmínek a v noci. Jakmile systém vyhodnotí, že jde o zvíře, sekačka zastaví a změní trasu, což pomáhá chránit volně žijící živočichy v kteroukoli denní i noční dobu.
Cílem inovací Navimow není jen vyšší výkon, ale také větší odpovědnost. Speciální ochranný systém pomáhá chránit zvěř, která se v zahradě může vyskytnout. Navimow jde o krok dál a uzavřel spolupráci s německou organizací zaměřenou na ochranu ježků, čímž propojuje rozvoj chytrých technologií s konkrétními kroky ve prospěch přírody.
Navimow a Igelhilfe Schulzendorf e.V.: ochrana volně žijících zvířat v praxi
Navimow rozšiřuje své aktivity na poli ochrany přírody a navázal partnerství s neziskovou organizací Igelhilfe Schulzendorf e.V., jíž firma poskytne finanční i provozní podporu. Spolupráce podpoří její činnost v oblasti záchrany a rehabilitace ježků i osvěty pro veřejnost. Zahrnuje mimo jiné možnost testování produktů v kontrolovaném prostředí záchranného centra, spolupráci na vývoji vzdělávacích materiálů a různé podzimní aktivity pro veřejnost.
Robotické sekačky se pomalu stávají součástí běžné domácí výbavy a tím logicky roste i potřeba ochrany volně žijících zvířat v zahradách. Obzvlášť ohroženi jsou právě ježci, protože jejich přirozenou reakcí na nebezpečí je stočit se do klubíčka, nikoli utíkat. Odhalit zvěř v zahradě dovedly již předchozí generace robotických sekaček Navimow, model H5 Pro jde ovšem dál – kombinuje optický systém 360° VisionFence s umělou inteligencí a termálním infračerveným senzorem. Systém, který vidí malou zvěř i za zhoršených světelných podmínek nebo v úplné tmě, v případě detekce zastaví řezný mechanismus a změní trasu sekačky. Testy vedené společně s organizací Igelhilfe Schulzendorf e.V. umožní využít výsledky k dalšímu zdokonalování těchto funkcí.
"Ze zahájení spolupráce s Navimow máme radost a oceňujeme podporu firmy při záchraně a rehabilitaci ježků i při zvyšování povědomí veřejnosti," prohlásila Heike Kasten, zakladatelka a předsedkyně Igelhilfe Schulzendorf e.V. "Ochrana ježků neznamená jen jejich záchranu. Jde také o to, aby si lidé uvědomovali, jaký vliv má způsob péče o zahradu na zvířata, která v ní žijí. Zkušenosti s technologií Navimow nás utvrdily v přesvědčení, že pohodlná péče o trávník může jít ruku v ruce s ohledem na zvířata. Ve spojení s postupy šetrnými ke zvířatům může vhodně navržená technologie pomáhat pečovat o zahradu a zároveň brát ohled na její zvířecí obyvatele."
Během jednání o spolupráci Heike Kasten uvedla, že ponechání malého kousku neposečené trávy může ježkům a dalším drobným živočichům poskytnout přirozené útočiště. Navimow proto uživatele vybízí, aby si v zahradě takový "divoký koutek" vyhradili: v aplikaci Navimow jej stačí označit jako zónu vyloučenou ze sečení (no-go zone). Taková malá změna v nastavení může významně přispět k péči o zvířata žijící v zahradě.
O společnosti Segway Navimow
Segway Navimow, dceřiná společnost Ninebot Limited (burzovní kód: 689009.SH), se věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji inteligentních robotů. Navimow usiluje o hluboké propojení robotiky a umělé inteligence s každodenním životem, dodává inteligentní technologie pro péči o trávník, které vytvářejí trvalou hodnotu pro zákazníky po celém světě, a buduje značku Navimow jako světově vedoucí značku bezdrátových robotických sekaček.
Klíčový tým společnosti se specializuje na robotiku a umělou inteligenci. Firma působí v Pekingu, Changzhou, Shenzhenu, Amsterdamu, Bostonu, Düsseldorfu a Paříži a opírá se o globální síť spolupracujících partnerů.
Portfolio zahrnuje řady i, H a X pro domácí použití a komerční řadu Terranox určenou pro profesionální údržbu zeleně, čímž pokrývá trávníky všech velikostí i typů využití. Jako světová jednička mezi bezdrátovými robotickými sekačkami podle objemu maloobchodních prodejů, a to dva roky po sobě*, působí Navimow k květnu 2026 ve více než 40 zemích a regionech Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.
O organizaci Igelhilfe Schulzendorf e.V.
Organizace Igelhilfe Schulzendorf e.V. byla založena v roce 2019 a v dubnu 2025 oficiálně zaregistrována jako nezisková organizace. Věnuje se ochraně, léčbě a péči o ježky západní a svou činnost opírá o specializované veterinární vzdělání, průběžné vzdělávání a spolupráci s odborníky. Každoročně zachrání 260 až 280 nemocných, zraněných a osiřelých ježků. Igelhilfe Schulzendorf e.V. je plně financována ze soukromých darů a sponzorských příspěvků a její činnost slouží k ochraně biologické rozmanitosti zahrad i původní fauny. Více informací o organizaci a možnostech podpory najdete na www.igelhilfe-schulzendorf.de.
Zdroj: Segway Navimow
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.