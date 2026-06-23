Konec hledání v rejstřících. FinStat zdarma zpřístupnil finanční výsledky firem

Data FinStatu jsou k dispozici z prohlížeče či mobilu bez nutnosti registrace. Oproti jiným portálům vyniká zpřístupněním finančních dat více než 420 000 firem. Ta na českém trhu nejsou ve strukturované digitální podobě běžně dostupná – platforma je získává digitalizací účetních závěrek zveřejněných ve Sbírce listin.
Podobný model FinStat už od roku 2012 provozuje na Slovensku, kde dnes web každý měsíc navštíví přes 350 tisíc unikátních uživatelů.
„Naší vizí je maximálně transparentní podnikatelské prostředí. Na Slovensku se nám potvrdilo, že když dáte lidem snadný přístup k datům, začnou je využívat a chránit se před problémy. Věříme, že náš bezplatný nástroj i v Česku přispěje k prevenci proti neplatičům a rizikovým subjektům,“ říká Filip Glasa, zakladatel FinStatu.
FinStat zdarma slouží pro veřejnost a menší podnikatele. Kromě základních údajů, jako je sídlo, datum vzniku či předmět podnikání, zobrazuje:
- Finanční data firem – tržby, zisk, daň z příjmu a jejich vývoj, výše vlastního kapitálu a aktiv, ukazatel zadluženosti, návratnosti a hrubé marže, kategorie počtu zaměstnanců.
- Varovné signály – indikátor insolvence, pohledávek a nespolehlivých plátců DPH.
- Osoby a struktura – jednatelé, vlastníci, členové orgánů, odpovědné osoby.
- Sbírka listin – přehled a odkazy na účetní závěrky, výroční zprávy i notářské zápisy.
- Provozovny – seznam a mapa všech provozoven.
Pro hlubší analýzu, automatizaci a řízení rizik společnosti využívají zpoplatněný tarif FinStat Premium CZ, který odemyká přístup k podrobným reportům se 75 finančními ukazateli a skóringovými modely. Obsahuje také databázi živnostníků a pokročilé funkce jako monitoring změn nebo API pro načítání dat do firemních systémů.
O FinStatu
FinStat je datový a analytický nástroj, který poskytuje finanční i nefinanční informace o firmách a organizacích na jednom místě v přehledném rozhraní. Pomáhá tak veřejnosti i podnikatelům minimalizovat rizika.
Společnost vznikla v roce 2012 na Slovensku, kde dnes patří k nejnavštěvovanějším byznysovým platformám s více než 4 000 platícími klienty včetně největších bank, pojišťoven a médií. Na český trh vstoupila v roce 2024 s tarifem Premium CZ a v červnu roku 2026 zde spustila veřejně přístupnou verzi zdarma.
Více na finstat.cz
Zdroj: FinStat