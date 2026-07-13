Konec kompromisů v rozích. Dreame X60 Pro Ultra Complete posouvá limity robotů.

Když se robot za jízdy promění
Místo složitých softwarových výpočtů a pokusů o „přiblížení se“ k rohům vsadilo Dreame na čistou mechanickou transformaci přímo v terénu. Model X60 Pro Ultra Complete je vybaven dvojitým robotickým ramenem. Jakmile senzory rozpoznají roh místnosti, nábytek nebo podlahovou lištu, z těla se okamžitě vysune boční kartáček (prodloužení o 12 cm) a rotační mop (výsuv až o 18 cm). Nečistoty pod hranou kuchyňské linky nebo v hlubokých koutech tak poprvé mizí bez toho, abyste museli vzít do ruky klasický hadr.
Překážková dráha? Pro X60 Pro Ultra Complete žádný problém
Domácnosti bývají členité, ale novinka je konstruována tak, aby zvládla i nestandardní výzvy. Unikátní podvozek dokáže zcela stabilně překonat kaskádové přechody a prahy až do výšky 10 cm, což robotovi umožňuje naprosto plynulý přejezd mezi místnostmi s různou výškovou úrovní podlah.
S tím úzce souvisí i bleskové reakce. Pokud vám doma na zemi zůstane pohozená bota, hračka nebo zamotaný kabel, vysavač díky pokročilému procesoru vyhodnotí situaci za 0,1 sekundy. Překážku elegantně objede bez přerušení práce, takže nehrozí žádné zablokování uprostřed obýváku.
Masivní síla, která zatočí s vlasy
Výkonnostně se novinka posouvá na samotný vrchol trhu se sacím výkonem 42 000 Pa. Aby takto obrovská síla nezpůsobovala věčné namotávání nečistot, je hlavní kartáč vybaven speciální technologií, která dlouhé vlasy a zvířecí chlupy automaticky uvolňuje a posílá dál do sacího traktu. Zdlouhavé čištění kartáče nůžkami je minulostí.
PowerDock: Plný servis na celé týdny
Skutečné kouzlo stoprocentní autonomie se projevuje v multifunkční základně PowerDock. Uživateli odpadá jakákoliv nečistá práce. Stanice po každém návratu robota sama odsaje prach, doplní čistou vodu do nádržky a navíc špinavé mopy vypere v horké vodě a důkladně vysuší proudem teplého vzduchu. Výsledkem je dokonale hygienický provoz bez zápachu, který nevyžaduje váš zásah po celé týdny.
S modelem X60 Pro Ultra Complete značka Dreame opět potvrzuje svou roli technologického inovátora. Odstraněním posledních slabých míst, jakými byly rohy místností či zasekávání na překážkách, se z autonomního vysavače stává skutečně nezávislý pomocník. Pro náročné uživatele, kteří od technologií očekávají maximální efektivitu a stoprocentní výsledek bez kompromisů, jde o jasnou volbu, která definuje nový standard čistoty.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RjF9FdqjFek
Zdroj: Dreame