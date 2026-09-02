Konec léta. Čas, kdy se místo „Ahoj“ říká „Nechceš cuketu?“

Srpen a září mají v českých zahradách jednu jistotu. Cukety rostou rychleji, než je stíháme zpracovávat. Jedna skončí v polévce, druhá na grilu a třetí už tradičně putuje k sousedům s otázkou, jestli by se jim náhodou nehodila. Přitom cuketa nabízí mnohem víc možností, než na které jsme zvyklí. Je lehká, rychle hotová a díky své neutrální chuti se dobře přizpůsobí různým druhům kuchyně. Dva jednoduché recepty navíc ukazují, že letní vaření nemusí znamenat dlouhé stání u sporáku ani těžká jídla, protože život umíme všichni trávit mnohem lépe.
Cuketové kari s tofu
Na první recept stačí cuketa, tofu, cibule, česnek, zázvor, kari koření a kokosové mléko. Na troše kvalitního oleje se nechá zesklovatět cibule, přidá se česnek, zázvor a kari, následně na kostky nakrájená cuketa a tofu. Po krátkém orestování se vše zalije kokosovým mlékem a nechá několik minut probublat. Nakonec stačí dochutit limetkovou šťávou, případně čerstvým koriandrem nebo chilli.
Pro přípravu se skvěle hodí rendlík Tria Copper, který díky třívrstvé konstrukci s měděným pláštěm rychle reaguje na změny teploty a zajišťuje rovnoměrný ohřev. U jídla, které je hotové během několika minut, je právě dobrá kontrola teploty velmi vítaným pomocníkem.
Cuketové placičky
Druhou cuketovou klasikou jsou velmi oblíbené placky. Nastrouhanou cuketu a brambory je potřeba zbavit přebytečné vody, přidat vejce, jen trochu mouky, česnek, majoránku, sůl a pepř a vytvořit těsto. Z něj pak na pánvi vzniknou tenké, zlatavé placičky, které geniálně chutnají s jogurtovým nebo tvarohovým dipem s pažitkou nebo koprem.
Pánev Tria Copper se hodí právě pro přípravu pokrmů, u kterých je potřeba mít teplotu dobře pod kontrolou. Při smažení navíc není nutné pánev zaplavit olejem – stačí jeho menší množství a dobře rozehřátý povrch. Výsledkem jsou křupavé cuketové bramboráky, které se hodí jako lehká letní večeře nebo rychlý oběd.
Nejde jen o to, co vaříme, ale také v čem
Při snaze o lehčí jídelníček se často soustředíme na výběr surovin a způsob přípravy. Stejnou pozornost si ale zaslouží i nádobí, které při vaření používáme. Řada Tria Copper od značky Elmich staví na třívrstvé konstrukci s mědí a nerezovou ocelí a nevyužívá klasický nepřilnavý povrch na bázi PFAS/PTFE.
Měď má v konstrukci praktickou úlohu: velmi rychle vede teplo a umožňuje přesněji reagovat na změny teploty. Nerezová ocel zase tvoří odolný povrch, který nevyžaduje nepřilnavou vrstvu. Pro každodenní vaření tak vzniká kombinace, která spojuje dobrou kontrolu teploty s dlouhou životností. A cuketa? Až příště zazvoní soused a zeptá se „Nechceš cuketu?“, tak máte o dva důvody víc si ji s potěšením vzít.
Zdroj: Elmich