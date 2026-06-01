Konec levných balíčků z Číny. Clo zdraží průměrnou objednávku o 70 %

Praha 1. června 2026 (PROTEXT) - Evropská unie zavádí od 1. července 2026 jednotné fixní clo 3 € na každou tarifní položku v zásilkách nízké hodnoty (do 150 €) přicházejících ze zemí mimo EU. Opatření míří především na záplavu balíčků z Číny. V roce 2024 jich do EU dorazilo zhruba 4,6 miliardy, z toho přibližně 91 % z Číny. V Česku už tři čínské platformy obsadily místa v žebříčku top 10 e-shopů a přes Temu, Shein a AliExpress nakoupili dva ze tří Čechů. U průměrné zásilky z Temu v hodnotě kolem 128 Kč nový poplatek včetně DPH znamená nárůst ceny o zhruba 70 % na 218 Kč. Pokud balíček obsahuje zboží různých kategorií, počítá se clo za každou položku v košíku. Tříeurové clo je ale dočasné a má platit maximálně do 1. července 2028.

Rozhoduje den proclení, ne objednávky

Pro spotřebitele není rozhodující den, kdy si objednají, ale den, kdy zboží fyzicky vstoupí na území Evropské unie. Pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. Tedy i na sortiment objednaný ještě v červnu. „Rozhodující není den, kdy si zákazník objedná, ale den, kdy produkt fyzicky vstoupí na území Evropské unie. Nové pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. Tedy i na zboží objednané ještě v červnu, pokud k proclení dojde až po tomto datu,“ uvádí Radovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Tři eura za každou kategorii zboží, ne za balíček

Klíčový a často přehlížený detail je způsob výpočtu. Tříeurový poplatek se neúčtuje jednorázově za celý balík, ale za každou samostatnou tarifní položku v zásilce, tedy za každý druh zboží zařazený do jiné kategorie celního sazebníku. K poplatku se navíc vždy připočítává standardní 21% DPH, které se počítá z celní hodnoty včetně cla.

„Lidé si často myslí, že 3 eura zaplatí za celý balíček. Tak to ale není. Tříeurový poplatek se neúčtuje jednorázově za celý balík, ale vyměřuje se za každou samostatnou tarifní položku v zásilce. Když si zákazník objedná v jednom balíčku tričko, sluchátka a obal na telefon, jde o tři různé kategorie a zaplatí třikrát tři eura. K poplatku se navíc vždy připočítává standardní 21 % DPH, která se počítá z celní hodnoty včetně cla. Pokud si naopak zákazník objedná pět kusů stejného zboží ve stejné kategorii, zaplatí 3 € jen jednou,“ vysvětluje Radovan Hauk.

U průměrné zásilky z Temu navýšení o 70 %, u třech kategorií trojnásobek

Hodnota běžné spotřebitelské zásilky z Temu do ČR se podle dopočtu z veřejných dat pohybuje kolem 120–130 Kč. Tříeurové clo v přepočtu znamená zhruba 75 Kč, a po připočtení DPH 21 % činí reálné navýšení přibližně 90 Kč na jednu kategorii v balíčku. U průměrné objednávky za 128 Kč to v praxi znamená navýšení o zhruba 70 % na cca 218 Kč. Pokud zásilka obsahuje zboží ze dvou různých tarifních tříd, cena se prakticky zdvojnásobí (cca 308 Kč). U tří kategorií dosáhne přibližně 400 Kč, což je více než trojnásobek původní ceny.

„V praxi to zákazník pozná tak, že poplatek uvidí rovnou v košíku na e-shopu. Předpokládáme, že velké platformy si jeho automatický výpočet a zobrazení v ceně zapnou už od 1. července 2026, kdy nová pravidla nabíhají,“ dodává Radovan Hauk.

Pomalé narovnání konkurenčního prostředí

Český a evropský prodejce musí na zboží splnit celou řadu náročných povinností od certifikace CE, prohlášení o shodě, testy nezávadnosti, pravidla pro obaly a recyklaci, dvouletou záruku, plnohodnotný reklamační a servisní proces, ESG a další povinnosti. U balíčků z čínských internetových tržišť přitom často nic z toho fakticky neexistuje. Zboží projde hranicí bez kontroly, bez certifikátů, bez českého návodu, bez záruky a bez reálné možnosti reklamace a dosud bylo navíc osvobozeno i od cla.

„Toto opatření vnímám primárně jako krok k narovnání podmínek férové soutěže. Nicméně i po zavedení cla budou čeští prodejci znevýhodněni. Český a evropský prodejce má významné lidské i finanční investice, které stojí za každou jednou položkou na pultě nebo ve skladu. U balíčků z čínských internetových tržišť často nic z toho fakticky neexistuje. Tříeurový poplatek tuto disproporci nesmaže, ale aspoň ji začne korigovat,“ doplňuje Radovan Hauk.

Z pohledu tuzemských výrobců a značek působících v retailu jde o krok správným směrem, ale ne o vyřešení neudržitelné situace.

„Tříeurové clo na zásilky z Číny je dobrá zpráva a v něčem pomůže. Lehce narovná konkurenční prostředí, ve kterém tuzemští výrobci, dovozci i prodejci dlouhodobě hrají podle úplně jiných pravidel než asijské platformy. Rozhodně to ale není kompletní ani dlouhodobé řešení. Bez důsledné kontroly bezpečnosti, certifikace, garance záruk a vymahatelnosti reklamací zůstane asymetrie zachována. Pokud má evropský trh dlouhodobě fungovat férově, musí přijít systémová reforma. Tříeurový poplatek je jen první, byť potřebný krok,“ říká Monika Čížková, zástupce značky Sencor.

Do ČR dorazilo přes 85 miliónů balíčků

Podle dostupných žebříčků je Temu se zhruba 10,9 mld. Kč tržeb 4. největším e-shopem v Česku, Shein s 8,2 mld. Kč obsadil 5. místo a AliExpress s 4,2 mld. Kč drží 10. příčku[1]. Loni dorazilo do ČR přes 100 milionů objednávek ze zahraničních internetových obchodů a 85 ze 100 z nich bylo objednáno právě na Temu. Přes čínský e-shop už nakoupili dva ze tří Čechů. Na úrovni celé EU se bavíme o 4,6 miliardách zásilek nízké hodnoty za rok 2024, z toho zhruba 91 % z Číny.

Politickou dohodu Rady EU o novém celním režimu potvrdila 12. prosince 2025 a formálně schválila 11. února 2026. Listopad 2026 by měl předběžně přinést také samostatný manipulační poplatek kolem 2 € (Customs Handling Fee). Skutečná reforma podle Evropské komise teprve přijde. po spuštění EU Customs Data Hub (předpokládá se rok 2028) fixní clo nahradí standardní tarifní sazby vyměřované podle konkrétního typu zboží, tak jak to známe u větších zásilek.

 

 [1] Žebříček BizMachine z 10.6. 2025

 

Zdroj: Moore Czech Republic

 

 

