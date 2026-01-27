Konec nudných nápojů: Sodastream mění svůj vizuální kód

Autor:
  8:04
Praha 27. ledna 2026 (PROTEXT) - Změňte způsob, jakým přemýšlíte o svém pitném režimu! Do roku 2026 vstupuje SodaStream s novou vizuální identitou a ambicí inspirovat lidi k chytřejšímu, zábavnějšímu a osobnějšímu přístupu k pití. Jako světová jednička v domácí přípravě perlivých nápojů nabízí svobodu tvořit nápoje přesně podle sebe a tím aspiruje na pozici lifestylového symbolu.

Synergie změny a zážitku

Nová komunikace značky je postavena na synergii dvou klíčových poselství. Zatímco „Push for Better“ symbolizuje aktivní pohyb a odhodlání ke změně, „Drink Better“ představuje příslib nápojů připravených podle vlastní chuti. Sodastream chce být synonymem pro svobodu a kreativitu v pitném režimu, které začínají vlastním nastavením intenzity perlivosti a ústí do nekonečného množství chuťových variací. V centru pozornosti přitom zůstává personalizovaný zážitek bez tisíců zbytečných jednorázových lahví.

„S novou vizuální identitou chceme do naší komunikace vnést více radosti a pozitivních emocí. Slogan ‚Drink Better‘ pro nás znamená především příslib našim zákazníkům, že jejich pitný režim bude nejen udržitelnější, ale i zábavnější. Chceme, aby lidé při každém použití Sodastreamu cítili potěšení z toho, že dělají něco dobrého pro sebe i pro své okolí,“ vysvětluje Martin Michelík, marketingový manažer značky Sodastream pro český, slovenský a maďarský trh.

Výraznější logo a symbol značky

Vizuální restart je patrný již na samotném logu Sodastream, které ve své slovní podobě působí vizuálně masivněji a sází na odvážnou, jasně čitelnou formu. Ikonický symbol značky – písmeno „S“ ve tvaru kapky – je obklopen bublinkami, které symbolizují čerstvost a nekonečný koloběh vody. Tento symbol je navržen tak, aby fungoval jako plnohodnotný designový prvek, který dotváří vizuální charakter přístrojů i lahví Sodastream v moderním interiéru.

Energická paleta barev

Nové vizuální identitě dominuje tmavě modrá barva (Deep Sea), evokující prémiovost, hloubku a stabilitu. Doplňují ji světlejší akcenty nebeské modré (Sky Blue), jež do designu vnášejí energii a svěžest. Celek uzavírá paleta doplňkových barev inspirovaná ovocem, která odráží senzorický zážitek z pití a chuťovou rozmanitost. Dynamiku vizuálnímu konceptu dodávají shluky bublin, které oživují i statické vizuály.

 

O značce Sodastream

Sodastream je specialistou na perlivou vodu nachystanou v pohodlí domova bez tahání lahví a jedničkou mezi perlivými vodami co do počtu vypitých litrů*. Firma se od svého počátku datovaného do roku 1903 soustředí na ucelenou nabídku výrobníků domácí perlivé vody a souvisejícího příslušenství. Jejím cílem je nabídnout příjemný způsob přípravy vlastní perlivé vody v pohodlí domova místo tahání protivných plastových lahví a následného vynášení hromad plastového odpadu. Počtem stisknutí výrobníku si zákazník sám volí výslednou perlivost vody a přidáním čerstvého ovoce má možnost vytvořit lákavé pití bez zbytečných cukrů či sladidel pro sebe i svou rodinu. Litr vlastní domácí perlivé vody přitom vyjde na velmi příznivou cenu 2,99 Kč, takže si za pohodlí nemusí zákazník zbytečně připlácet. Kromě svého pohodlí navíc používáním každého výrobníku domácí perlivé vody Sodastream domácnosti ochrání přírodu v průběhu tří let přibližně před 2 500 prázdných PET lahví od nápojů. Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sodastream.cz.

 

* Zdroj: Porovnání firemních dat s výzkumem trhu balené vody za rok 2014 společnosti Canadean.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží zabavené veterány, v nabídce je Corvette z roku 1959 i Mustang z roku 1967

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

27. ledna 2026  7:20

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla...

27. ledna 2026

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.