Konec nudných nápojů: Sodastream mění svůj vizuální kód

Synergie změny a zážitku
Nová komunikace značky je postavena na synergii dvou klíčových poselství. Zatímco „Push for Better“ symbolizuje aktivní pohyb a odhodlání ke změně, „Drink Better“ představuje příslib nápojů připravených podle vlastní chuti. Sodastream chce být synonymem pro svobodu a kreativitu v pitném režimu, které začínají vlastním nastavením intenzity perlivosti a ústí do nekonečného množství chuťových variací. V centru pozornosti přitom zůstává personalizovaný zážitek bez tisíců zbytečných jednorázových lahví.
„S novou vizuální identitou chceme do naší komunikace vnést více radosti a pozitivních emocí. Slogan ‚Drink Better‘ pro nás znamená především příslib našim zákazníkům, že jejich pitný režim bude nejen udržitelnější, ale i zábavnější. Chceme, aby lidé při každém použití Sodastreamu cítili potěšení z toho, že dělají něco dobrého pro sebe i pro své okolí,“ vysvětluje Martin Michelík, marketingový manažer značky Sodastream pro český, slovenský a maďarský trh.
Výraznější logo a symbol značky
Vizuální restart je patrný již na samotném logu Sodastream, které ve své slovní podobě působí vizuálně masivněji a sází na odvážnou, jasně čitelnou formu. Ikonický symbol značky – písmeno „S“ ve tvaru kapky – je obklopen bublinkami, které symbolizují čerstvost a nekonečný koloběh vody. Tento symbol je navržen tak, aby fungoval jako plnohodnotný designový prvek, který dotváří vizuální charakter přístrojů i lahví Sodastream v moderním interiéru.
Energická paleta barev
Nové vizuální identitě dominuje tmavě modrá barva (Deep Sea), evokující prémiovost, hloubku a stabilitu. Doplňují ji světlejší akcenty nebeské modré (Sky Blue), jež do designu vnášejí energii a svěžest. Celek uzavírá paleta doplňkových barev inspirovaná ovocem, která odráží senzorický zážitek z pití a chuťovou rozmanitost. Dynamiku vizuálnímu konceptu dodávají shluky bublin, které oživují i statické vizuály.
O značce Sodastream
Sodastream je specialistou na perlivou vodu nachystanou v pohodlí domova bez tahání lahví a jedničkou mezi perlivými vodami co do počtu vypitých litrů*. Firma se od svého počátku datovaného do roku 1903 soustředí na ucelenou nabídku výrobníků domácí perlivé vody a souvisejícího příslušenství. Jejím cílem je nabídnout příjemný způsob přípravy vlastní perlivé vody v pohodlí domova místo tahání protivných plastových lahví a následného vynášení hromad plastového odpadu. Počtem stisknutí výrobníku si zákazník sám volí výslednou perlivost vody a přidáním čerstvého ovoce má možnost vytvořit lákavé pití bez zbytečných cukrů či sladidel pro sebe i svou rodinu. Litr vlastní domácí perlivé vody přitom vyjde na velmi příznivou cenu 2,99 Kč, takže si za pohodlí nemusí zákazník zbytečně připlácet. Kromě svého pohodlí navíc používáním každého výrobníku domácí perlivé vody Sodastream domácnosti ochrání přírodu v průběhu tří let přibližně před 2 500 prázdných PET lahví od nápojů. Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sodastream.cz.
* Zdroj: Porovnání firemních dat s výzkumem trhu balené vody za rok 2014 společnosti Canadean.