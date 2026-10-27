Konec omezení u Trnovan: Most přes Blšanku je hotový, kraj chystá další

Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje: "Ústecký kraj připravuje rekonstrukci mostu přes železniční trať u Trnovan na silnici II/225. V letošním roce by mělo dojít k výběru zhotovitele stavby a zahájení stavebních prací potom nastane až v roce příštím. Termín i délka realizace je předmětem výběrového řízení, proto je budeme znát až po výběru vítěze. Stavba by měla být prováděna za částečného provozu."
Přímo u komunikace se nachází autobusové nástupiště i přechodová místa. Řidiči by tak v tomto úseku měli dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat předepsanou rychlost a počítat s přítomností chodců a cestujících čekajících na linkové spoje.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59812.