Konec platů pod hranicí minimální mzdy ve veřejné správě

"Naše dlouhodobá snaha o zajištění vyšší konkurenceschopnosti platů občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů i ve vztahu k jiným zaměstnancům veřejného sektoru tím rozhodně nekončí," říká předseda NOS PČR Tomáš Machovič.
Pomineme-li skutečnost, že se počet platových stupňů sníží z 12 na 8, čímž se zároveň prodlouží interval pro navýšení platu z důvodu započitatelné praxe až na 5 let, nepovažujeme za dostatečné ani navrhované prodloužení praxe pro dosažení posledního platového stupně z dosavadních 32 na pouhých 35 let. Vzhledem k postupnému zvyšování věku odchodu do důchodu považujeme takové prodloužení za nedostatečné. Zaměstnanci, který nastoupí do praxe v 18 letech, by se totiž plat naposledy zvýšil již v 53 letech.
"Zatím neznáme konkrétní podobu platových tabulek, ani jaké navýšení se dotkne jednotlivých zaměstnanců a jak se změní struktura jejich platu. Doufáme ale, že výsledkem bude znatelné zvýšení platů," dodává Machovič.
Ani v současnosti totiž není možné vyplácet zaměstnancům plat nižší než minimální mzdu. Rozdíl se dorovnává dalšími složkami platu, které však mají sloužit k jiným účelům. Není proto přijatelné, aby došlo pouze k převedení těchto netarifních složek do tarifu bez jeho skutečného navýšení.
Nové platové tabulky by měly začít platit od 1. 1. 2027 a v celém veřejném sektoru se týkají více než 850 tisíc zaměstnanců. Podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí nejnižší tarif nově dosáhne alespoň úrovně minimální mzdy, která bude v roce 2027 činit 24.900 korun. Žádnému zaměstnanci se v důsledku přechodu na nové tabulky plat nesníží. Nový systém zároveň počítá s tím, že vláda bude platové tarify každoročně stanovovat v návaznosti na růst minimální mzdy.
Zdroj: Nezávislý odborový svaz Policie ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59760.