Konec podpory SQL Serveru 2016 nemusí znamenat nákup nejnovější licence

V červenci 2026 definitivně skončila standardní podpora (Extended Support) platformy Microsoft SQL Server 2016, což pro firmy znamená, že již nedostávají bezplatné bezpečnostní aktualizace. Jedinou možností, jak u této verze zůstat ještě po omezenou dobu v bezpečí, je přechod na drahý placený program Extended Security Updates (ESU). Místo každoročních poplatků za přesluhující systém proto Forscope firmám nabízí ekonomicky výhodnější řešení v podobě druhotných softwarových licencí i pomoc nezávislého konzultanta v hledání optimálního řešení.
„Firmy často mají tendenci vnímat konec podpory jako nutnost ihned koupit nejnovější verzi stejného softwaru. Takový postup ale nemusí být technicky ani ekonomicky nejvhodnější. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi variantu, která odpovídá skutečnému využití jeho prostředí, požadavkům aplikací i délce plánovaného provozu,“ říká Dušan Hubáček, ředitel pro distribuční kanály společnosti Forscope.
Jako jednu z alternativ k nákupu nejnovější verze Microsoft SQL Server 2025 nabízí Forscope firmám dodání druhotných trvalých licencí SQL Server 2019 i SQL Server 2022 z předchozích let, které stále mají plnou podporu jejich výrobce společnosti Microsoft.
SQL Server 2019 může být vhodným řešením tam, kde firma potřebuje zachovat kompatibilitu se stávajícími aplikacemi, plánuje spíše postupný přechod nebo předpokládá další významnější změnu infrastruktury v horizontu několika let. Jeho standardní podpora potrvá až do ledna 2030.
SQL Server 2022 pak představuje variantu pro organizace, které budují databázovou platformu na delší období. Podpora výrobce této verze je plánována až do ledna 2033. Vedle delšího životního cyklu může přinést i nové možnosti v oblasti výkonu, zabezpečení, dostupnosti a správy databázových systémů.
Forscope zákazníkům pomáhá zmapovat současné prostředí, ověřit vazby na používané aplikace, porovnat vhodné verze a edice SQL Serveru a vyhodnotit často komplikované licenční scénáře z hlediska počtu jader, uživatelů, virtualizace i plánovaného růstu. Nabídka druhotných trvalých licencí přitom otevírá cestu, jak modernizovat databázovou platformu s kontrolou pořizovacích nákladů.
„Číslo verze samo o sobě není odpovědí. SQL Server 2019 může být zcela racionální volbou pro konkrétní aplikaci a infrastrukturní plán. V jiném případě bude dávat větší smysl SQL Server 2022, zejména pokud firma hledá řešení na mnoho dalších let. Rozdíl může být také v licenčním rozsahu, edici nebo ve způsobu využití ve virtualizovaném prostředí. V obou případech však firmy jejich nákupem ušetří řádově desítky procent oproti nejnovější verzi,“ dodává Dušan Hubáček.
Zdroj: Forscope
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Luděk Barták
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