Konec rozmazávání nečistot: Objevte mop, který čistí výhradně čistou vodou.

Čistá podlaha bez zbytečné námahy
Tradiční mytí podlah často znamená neustálé přenášení těžkého kbelíku a rozmazávání téže znečištěné vody po celém bytě. Nový bezdrátový elektrický mop Dreame Mira Mop 10 přichází s řešením, které spojuje pokročilou technologii, úsporu energií a maximální komfort při čištění.
Neustále čistá voda pro dokonale hygienický domov
Srdcem mopu je speciální systém dvou oddělených nádržek – na čistou (0,34 l) a použitou vodu (0,25 l). Mop při každém stírání zásobuje mopovací podložku výhradně čistou vodou. Přední část mopu zároveň efektivně sbírá prach, rozlité tekutiny i chlupy domácích mazlíčků. Nečistoty se tak neroznášejí po místnosti, ale končí bezpečně uzavřené v nádržce na špinavou vodu.
Lehkost, flexibilita a dosah i pod nábytek
S celkovou hmotností pouhých 1,7 kg je manipulace s mopem mimořádně jednoduchá a zvládnete ji bez námahy pouze jednou rukou. Hlavice otočná o 360° umožňuje plynulé manévrování kolem židlí a v úzkých rozích. Velkým benefitem je možnost položit mop úplně naplocho (až do 180°), což umožňuje pohodlně vyčistit prostory pod pohovkami, postelemi či nízkým nábytkem.
Na míru pro každý typ tvrdých podlah
Mira Mop 10 nabízí 3 úrovně nastavení průtoku vody, díky čemuž přizpůsobíte vlhkost konkrétnímu povrchu:
- Rychlé mopování: Ideální pro jemné dřevěné podlahy a parkety, kde voda rovnoměrně rozetře vlhkost a rychle uschne bez rizika deformace dřeva
- Důkladné mytí: Vhodné pro dlažbu a odolné povrchy, které vyžadují hlubší čištění rozlitých tekutin a zaschlých skvrn.
- Pouze sání (Suché odsávání): Pro rychlé posbírání nečistot.
Šetří vodu i vaši peněženku
Dreame myslí i na životní prostředí a vaši peněženku. Na umytí plochy s výměrou až 90 m2 spotřebuje v režimu lehkého mopování pouze 160 ml vody, což je jen zlomková část v porovnání s klasickými mopy a kbelíky. Nabíjení probíhá univerzálním USB-C kabelem a baterie poskytuje až 160 minut provozu. Zařízení navíc využívá odolné mopovací podložky, které lze jednoduše prát v pračce, čímž se minimalizuje tvorba odpadu.
Mira Mop 10 je dokonalou volbou pro každého, kdo hledá rychlé, hygienické a zejména pohodlné řešení pro každodenní údržbu podlah. Kombinace stále čerstvé vody, nízké hmotnosti a skvělé manévrovatelnosti dělá z tohoto elektrického mopu pomocníka, po kterém s radostí sáhnete klidně každý den.
Zdroj: Dreame