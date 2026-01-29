Konec ruční správy TLS/SSL: Zkracování platnosti vyžaduje okamžitou automatizaci

Bez automatizace se moderní zabezpečení již neobejde. Jak upozorňuje SSLmarket, zkracování platnosti certifikátů zvyšuje riziko lidské chyby a výpadků služeb.
Jediným efektivním řešením je nasazení nástrojů, které podporují protokol ACME a centralizovanou správu. Na trhu jsou již dostupná řešení typu DigiCert Trust Lifecycle Manager, dostupný v nabídce SSLmarket.cz. Ta umožňují sjednotit správu certifikátů (CLM) a PKI služeb do jedné platformy, čímž eliminují rizika spojená s expirací a zajišťují kontinuitu provozu i v éře 47 denních certifikátů.
Zdroj: Zoner