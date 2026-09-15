Konec sezóny přeje zahradním stavbám. Čekací lhůty klesají na třetinu

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Praha 15. září 2026 (PROTEXT) - Zahradní sezona se pomalu chýlí ke konci, venkovní nábytek putuje do skladu a zahrady se připravují na zimu. Právě v tuto chvíli ale paradoxně nastává jedna z nejzajímavějších příležitostí pro ty, kdo přemýšlejí o zahradním domku, dřevníku nebo zahradní dílně. Zatímco na jaře se objednávky u výrobců hromadí a čekací lhůty se natahují na týdny až měsíce, s příchodem podzimu se situace obrací – a šikovní zákazníci toho umějí využít.

Jak se láme poptávka během roku

Podle dat společnosti nejzahradnidomek.cz je poptávka po zahradních stavbách nejsilnější mezi únorem a květnem, kdy si lidé plánují úpravy zahrady na léto. V těchto měsících přibývá i desítky procent objednávek navíc oproti podzimním měsícům. V praxi to znamená, že jarní špička dokáže být dvakrát až třikrát vytíženější než říjen nebo listopad.

Na začátku jara se navíc expedují nejdříve domky objednané v zimě, které si zákazníci nechali uskladnit u výrobce, než se počasí umoudří. Kdo si domek objedná až v březnu, čeká několik týdnů až měsíců.

Meziročně přitom poptávka po menších zahradních stavbách – domcích na nářadí, dřevnících i dětských domcích – mírně roste. U větších atypických staveb na míru se zákazníci naopak čím dál častěji rozhodují s předstihem, právě aby stihli výhodnější podzimní termín.

Podzim přináší kratší lhůty i volnější kapacity výroby

Jakmile jarní nápor odezní, výrobní kapacity se uvolní. Podle dat společnosti dokáže výroba v září či říjnu dodat za dva až tři týdny domek, na který by si zákazník v dubnu počkal osm až deset týdnů. Menší modely přímo ze skladu mohou být na zahradě prakticky obratem.

Na jaře přitom na skladech leží hotové domky – ty jsou ale už objednané a čekají jen na to, až si zákazník připraví podklad. Nové objednávky se řadí do fronty za nimi.

„Kým na jar sa nám hotové domčeky kopia na sklade a zákazník niekedy čaká aj dva mesiace, teraz na jeseň to vieme otočiť v priebehu dvoch až troch týždňov. Zákazníci si to čoraz viac uvedomujú a nákup zámerne presúvajú práve na jeseň, kedy je to navyše aj lacnejšie," popisuje Michal Zelman, majitel společnosti nejzahradnidomek.cz.

Nejžádanější? Domky s terasou

Pokud jde o to, co si lidé nejčastěji objednávají, jasně vede jedna kategorie – zahradní domky s terasou. Kombinace úložného prostoru a posezení pod střechou je dnes nejpoptávanějším typem stavby vůbec, ať už jde o menší domek k bazénu, nebo prostornější variantu k posezení s rodinou. Zájemci si je mohou prohlédnout přímo v kategorii zahradních domků s terasou, kde je řada modelů dostupná i s podzimní slevou a zkrácenou dodací lhůtou.

Na co si dát pozor při stavbě před zimou

Podzimní termín má ale i svá pravidla. Aby domek vydržel roky, je potřeba montáž a přípravu podkladu naplánovat s rozumem.

Samotné smontování dřevěné konstrukce lze technicky zvládnout i za mírného mrazu, ale řada souvisejících prací už ne. Lepidla, silikonové tmely i nátěry potřebují ke správnému zaschnutí a přilnutí zpravidla alespoň +5 °C, a to ideálně déle než jen pár hodin denně.

Stejné pravidlo platí pro přípravu podkladu. Betonová směs pod +5 °C tuhne výrazně pomaleji a bez mrazuvzdorných přísad hrozí, že v ní vzniknou mikroskopické praskliny. Proto je rozumné plánovat kompletní montáž včetně podkladu tak, aby proběhla ještě v říjnu nebo v první polovině listopadu.

Podklad rozhoduje o životnosti celé stavby. Nejčastěji se používají betonové patky nebo panely, případně zpevněná plocha ze zámkové dlažby na štěrkovém loži. Klíčové je, aby podklad domek nadzvedl nad úroveň terénu, umožnil proudění vzduchu pod podlahou a odváděl dešťovou i vzlínající vlhkost pryč od dřeva. Domek postavený přímo na trávě nebo hlíně bez odvětrání je během několika let prakticky odsouzený k vlhnutí spodní stavby a napadení dřevokaznými houbami.

Dřevo je přirozeně nasákavé. Pokud do zimy vstoupí bez ochrany, opakované cykly mrazu a tání vlhkost v dřevní hmotě doslova rozevřou – vznikají praskliny, kterými se dovnitř dostává další voda. Impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu spolu s krycím nátěrem nebo lazurou, která odráží UV záření a zpomaluje vysychání povrchu, by proto měla proběhnout ještě před prvními mrazy, ne až na jaře.

Posledním bodem je sklon a dimenzování střechy kvůli sněhu. To se často podceňuje, přitom se v Česku výrazně liší podle regionu. Sněhová zátěž v podhorských a horských oblastech – typicky v Krkonoších, Jeseníkách nebo na Šumavě – je několikanásobně vyšší než v teplejších nížinách jižní Moravy nebo Polabí. Krov, vaznice i sklon střechy by tomu měly odpovídat. Nedostatečně dimenzovaná plochá nebo mírně sklonitá střecha může v horské oblasti pod tíhou mokrého sněhu utrpět škody, zatímco v nížině stejná konstrukce bez problémů vydrží.

Právě proto dává smysl řešit zahradní domek jako stavbu na míru, kde se sklon střechy i síla nosných prvků přizpůsobí konkrétní lokalitě zákazníka, a ne univerzálnímu katalogovému řešení. To je i jeden z důvodů, proč se podle dat společnosti nejzahradnidomek.cz upravuje na míru 70 % prodaných zahradních domků. Úpravy se přitom netýkají jen sklonu a zpevnění střechy, ale i dalších dispozic každého domku nebo jiné dřevěné stavby.

Podzim jako chytrá volba

Spojení kratších dodacích lhůt, volnějších výrobních kapacit a sezonních slev dělá z podzimu jedno z nejvýhodnějších období pro pořízení zahradního domku – ideálně tak, aby stavba stihla být impregnovaná a řádně usazená ještě před prvními mrazy. Povrchovou úpravu si zákazníci mohou přiobjednat rovnou, aby domek mohli před zimou začít rovnou užívat, a ne se o něj hned starat. Kdo ale tuto sezonu propásne, bude na svůj vysněný domek na jaře opět stát ve frontě.

Aktuální podzimní akce a slevy najdou zájemci v sekci akčních nabídek.

Zdroj: nejzahradnidomek.cz

www.nejzahradnidomek.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59141.

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