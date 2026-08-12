Konec vztahu neznamená konec finančních vazeb. Na co páry často zapomínají

Největší komplikace mohou nastat v domácnostech, kde má finance na starosti převážně jeden z partnerů. Druhý pak nemusí vědět, jaké má domácnost účty, úvěry, pojistky nebo další závazky, ani kde jsou uložené potřebné dokumenty. "Nejvíce lidé podceňují, že finanční plán připravují na dobu, kdy je všechno v pořádku, ale už ne na situaci, kdy se něco pokazí. Přitom právě krizové scénáře ukážou, jestli rodinné finance skutečně stojí na pevných základech," říká finanční konzultant David Krůta ze společnosti 4fin.
1. Společná hypotéka: soukromá dohoda banku nezavazuje
S koncem vztahu automaticky nezanikají společné úvěry ani povinnosti vůči bance. Nejsložitější situace nastává, když si jeden z partnerů chce ponechat nemovitost zatíženou hypotékou. Dohoda, že jeden v nemovitosti zůstane a bude úvěr dál splácet, sama o sobě nestačí. "Velkou chybou bývá spoléhání se na ústní dohodu typu: Já se odstěhuji, ty mi dej peníze a splácej to dál. Pokud nejste vyvázáni z hypotéky v bance, jste pro banku stále dlužníkem. Jestliže expartner přestane platit, banka půjde po vás," upozorňuje zemský ředitel Tomáš Hudeček ze společnosti 4fin.
Člověk, který si chce nemovitost ponechat, by měl nejprve požádat banku o posouzení, zda dokáže hypotéku splácet sám. Teprve po schválení změny dlužníků by mělo následovat vyplacení bývalého partnera, dodatek k úvěrové smlouvě a převod vlastnického podílu. Pokud banka převzetí úvěru neschválí, může být nutné přizvat dalšího spoludlužníka, hypotéku refinancovat nebo nemovitost prodat.
2. Karty, inkasa a pojistky: staré nastavení může zůstat v platnosti
Rozchodem nekončí ani další finanční vazby. Bývalí partneři by měli projít dispoziční práva k účtům, platební karty, trvalé příkazy a inkasa, společná předplatná, investice, penzijní produkty a pojistné smlouvy. Změny je potřeba provést přímo u banky, pojišťovny nebo jiné instituce; soukromá dohoda mezi partnery nestačí.
Snadno se přehlédne zejména osoba určená k výplatě peněz ze životního pojištění. "Pokud máte ve smlouvě uvedené konkrétní jméno a příjmení expartnera, peníze může dostat on, i když jste deset let rozvedení. Po rozvodu je proto nutné nastavení smluv aktivně změnit," vysvětluje Hudeček.
Stejně tak je dobré zkontrolovat, kdo má přístup k účtům a internetovému bankovnictví, odkud se hradí pravidelné platby a zda na společné kartě nebo účtu nezůstaly aktivní služby, které už využívá jen jeden z bývalých partnerů.
3. Nesezdané páry: společné bydlení ani děti automaticky nestačí
Zvláštní pozornost by svému finančnímu zajištění měly věnovat nesezdané páry. Délka vztahu, společné bydlení ani společné děti jim automaticky nezajišťují stejné postavení, jaké mají manželé. Pokud měl zemřelý děti a nezanechal závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti, nesezdaný partner podle zákonné dědické posloupnosti nedědí. Neformálnímu partnerovi nevzniká ani nárok na vdovský či vdovecký důchod.
Nesezdaný partner může za určitých podmínek dědit v dalších dědických třídách, nikoli však vedle potomků zemřelého. Páry by proto měly předem vyřešit vlastnictví nemovitosti, závěť, nastavení životního pojištění i to, zda by pozůstalý partner dokázal v dosavadním bydlení zůstat a hradit jeho provoz.
4. Úmrtí: pozůstalý potřebuje rychlý přístup k penězům i informacím
Podle údajů Českého statistického úřadu žilo na konci roku 2024 v Česku přibližně 727 tisíc ovdovělých lidí, z toho téměř 600 tisíc žen. Ve dnech smutku je velmi těžké zároveň zjišťovat, kde jsou uložené smlouvy, z jakého účtu odcházejí pravidelné platby nebo zda měl partner životní pojištění.
"První otázka bývá velmi praktická: z čeho zaplatíme příští splátku hypotéky, nájem nebo běžné výdaje. Lidé často nemají okamžitý přístup ke všem penězům ani důležitým dokumentům. V prvních dnech je přitom potřeba zajistit hlavně běžný chod domácnosti," říká David Krůta ze společnosti 4fin.
Každý z partnerů by proto měl mít vlastní účet a dostupnou rezervu, která pomůže překlenout období, než se vyřeší pojistné plnění a dědictví. Oba by zároveň měli vědět, jaké má domácnost účty, úvěry, pojistky a investice a kde jsou uložené smlouvy a kontakty na banku, pojišťovnu nebo finančního poradce. Přístupová hesla je vhodné uchovávat odděleně a bezpečně.
Společný přehled o financích neznamená, že musí mít partneři všechny peníze na jednom účtu. Každý by ale měl vědět, jaké závazky domácnost má, kde jsou uložené důležité smlouvy a na koho se v krizové situaci obrátit. Právě dostupné informace a vlastní finanční rezerva mohou rozhodnout o tom, zda se k osobně náročné situaci přidají ještě problémy se splátkami, účty nebo bydlením.
Zdroj: 4fin, katz83