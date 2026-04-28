Konec zmařených AI pilotů. Evropské špičky pomohou vytěžit z dat výkon a byznys

Praha 28. dubna 2026 (PROTEXT) - České firmy investují do umělé inteligence, ale často narážejí na nekvalitní data a nejasnou návratnost investic. Pilotní projekty se proto neposouvají do praxe. Joyful Craftsmen, přední česká firma v oblasti datové analytiky, se proto spojila s organizací Data Masterclass, která sdružuje více než 500 lídrů v oblasti dat a AI napříč Evropou. Společně chtějí pomoci českým firmám lépe zvládat data a zavádění AI, aby se reporty a pilotní projekty promítly do byznysu a výkonu firem.

Spolupráce přináší na český trh evropské know-how, jak zvládnout datovou a AI transformaci bez odtržení od reality byznysu. Přístup obou společností má firmám přinést rychlejší manažerské rozhodování ve financích, obchodu i provozu, lepší připravenost na AI díky správně spravovaným a dohledatelným datům, vyšší návratnost investic do analytiky a silnější datový leadership propojující management, business i technické týmy.

Naším cílem bylo od začátku poskytovat kvalitní řemeslo skrze špičkové datové a AI týmy. Základem je vždy lídr, který se také musí vzdělávat. V Čechách nám ale takové vzdělávání chybělo. Proto jsme se rozhodli vytvořit komunitu datových a AI lídrů. Spojením s Data Masterclass se toto zaměření ještě více profesionalizuje. Cílem je přinést koncept a vytvořit skupinu lokálních expertů, kteří budou pomáhat se vzděláváním. V Čechách jsou také špičkoví experti, kteří naopak mohou své znalosti a zkušenosti předávat dále pomocí unikátního konceptu Data Masterclass,“ vysvětluje Jaroslav Reken, CTO a Chief Data Strategist Joyful Craftsmen.

Jde o reakci na konkrétní problémy, které české firmy řeší v praxi. Zatímco 55 % firem již využívá cloud, skutečná datová analytika a nasazení AI pokulhávají za evropským průměrem. „Mnoho firem už má cloud, dashboardy nebo první AI experimenty. Přesto se management nedostane k tomu hlavnímu: aby data zrychlovala rozhodování, zvyšovala produktivitu a pomáhala firmě růst. Právě tuto mezeru chceme společně adresovat propojením strategického vedení, datové architektury, governance a praktické realizace,“ říká Josef Sojka, obchodní ředitel Joyful Craftsmen.

Typicky jde o situace, kdy firma sice reportuje tržby, náklady nebo výkon provozu, ale nemá sjednocená data mezi obchodem, financemi a provozem, takže vedení nedokáže rychle rozhodnout, kde vzniká marže. Jinde firmy zkoušejí nasadit generativní AI, ale narážejí, protože nemají hotové základy. „Mají mezery v datové architektuře, governance a kvalitě dat, které se navzájem posilují a vytvářejí cyklus neefektivity. AI a datová analytika dnes nejsou problém jedné technologické volby. Firmy potřebují lépe nastavit leadership, odpovědnosti, datové produkty i schopnost převádět use casy do reálného provozu,“ vysvětluje Alexander Borek, zakladatel Data Masterclass a evropský expert na data, analytiku a AI leadership.

Bývalý šéf datových týmů koncernu Volkswagen vystoupil na setkání s českými lídry při oznámení spolupráce obou firem 21. 4. 2026 v Praze na akci „JoyData Data Talk & ThinkTank“. Hovořil o tom, jak AI mění každodenní práci datových týmů a zaměřil se na to, co se skutečně mění v každodenní praxi a co je jen šum. Data Masterclass totiž mají za sebou řadu úspěšných projektů na evropském trhu.

Další akci Joyful Craftsmen uspořádají v červnu.

Fakta v datech

Potřebu řešit přístup firem k datům a AI potvrzují i data. Podle Evropské komise je Česko ve využití AI i digitální transformaci podniků stále pod evropským průměrem. Alespoň jednu AI technologii využívalo vloni 18 % českých firem oproti 20 % v EU, u velkých podniků to bylo 41 %. V celé EU navíc v roce 2025 provádělo datovou analytiku jen necelých 40 % podniků. V Česku sice 55 % firem využívalo placené cloudové služby, ale samotná technologie nestačí. Jen čtvrtina podniků nabízela zaměstnancům IT školení, u malých firem pouze 19 %, což ukazuje, že nástroje se šíří rychleji, než schopnost lidí je efektivně využít v řízení, analytice a změně procesů.

Joyful Craftsmen

Joyful Craftsmen je česká datová a technologická společnost, která firmám pomáhá navrhovat, budovat a provozovat řešení v oblasti business intelligence, datových platforem, AI, datové analytiky a správy dat. Funguje jako full-service partner, který propojuje strategii, implementaci i dlouhodobý rozvoj datových řešení podle reálných potřeb byznysu. Na trhu působí více než 10 let a řeší projekty pro klienty z pojišťovnictví, bankovnictví, průmyslu i energetiky. Velmi úspěšná je na švýcarském trhu, ale i v jiných zemích. https://joyfulcraftsmen.com/

Data Masterclass

Data Masterclass rozvíjí data a AI lídry a jejich týmy prostřednictvím masterclasses, coachingu a advisory zaměřených na leadership, strategii, data management a AI. Zakladatelem je Alexander Borek, známý jako evropský expert na data, analytiku a AI leadership, který působil ve vedoucích rolích v oblasti dat a AI například ve Volkswagen Group a také v Zalando, kde vedl či spoluvytvářel datové a analytické transformace ve větším měřítku.

 

Zdroj: Joyful Craftsmen

