Konference ANOPA "Udržitelná péče o památky"

Kroměříž 24. září 2025 (PROTEXT) - Jak o památky lépe pečovat a využívat jejich potenciálu? O tom budou v Kroměříži debatovat jejich majitelé, provozovatelé a další odborníci.

Asociace nestátních otevřených památek pořádá u příležitosti pátého výročí svého založení ve čtvrtek 25. 9. 2025 ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži konferenci na téma „Udržitelná péče o památky aneb Lepší památky – jak na ně?”.

„Smyslem konference je nejen sdílet zkušenosti majitelů a provozovatelů památkových objektů, ale pokusit se také směrem k odborné veřejnosti a příslušným institucím formulovat doporučení a podněty, jak o toto kulturní dědictví co nejlépe pečovat a efektivně využívat jeho mimořádného potenciálu pro život naší společnosti,“ říká předsedkyně Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek a majitelka zámku Loučeň Ing. Kateřina Šrámková, MBA.

Konferenci moderuje historik Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., který se rovněž podílel na přípravě jejího programu. K němu dodává: „Je důležité, že se potkají a povedou spolu debatu reprezentanti různých typů vlastníků a provozovatelů památek. Jejich zkušenosti se pochopitelně mohou lišit, ale cíl mají společný – tedy odpovědně o památky pečovat. Rovněž mě těší, že část konference se zaměří na využívání památek pro edukační a kulturní účely.“ Akce je připravována za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu: „Zavádění opatření udržitelného rozvoje cestovního ruchu pro nestátní otevřené památky I. etapa 2025.”

Pozvání k diskusi přijali zástupci Ministerstva kultury, agentury CzechTourism, krajských samospráv, destinačních agentur, kulturních a uměleckých organizací, historici i lektoři – a především majitelé a provozovatelé památek.

Jako čestní hosté účastníky pozdraví paní Catherine Leonard, generální tajemnice International National Trusts Organisation, a Dr. Irena Edwards, předsedkyně správní rady Czech National Trust.

Konference je organizována ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži, Národním památkovým ústavem a Czech National Trust.

 

Program konference

Slavnostní zahájení 9.30

Ing. Kateřina Šrámková, MBA – předsedkyně Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek, majitelka zámku Loučeň Catherine Leonard – generální tajemnice International National Trusts Organisation Dr. Irena Edwards – předsedkyně správní rady Czech National Trust Ing. Tereza Hofmanová – ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce agentury CzechTourism

I. blok 10:00 -11:30

Cíl společný, cesty různé…

(role státu, samospráv a soukromých vlastníků v péči o památky) Ing. Michaela Exnarová – vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území a zástupkyně ředitele odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR Mgr. Petr Fedor – vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje Ing. Francesco Kinský dal Borgo – člen Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek, správce majetku chlumecké větve rodu Kinských Ing. Kateřina Šrámková, MBA – předsedkyně Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek, majitelka zámku Loučeň

11:30 -12:30 Přestávka na oběd

II. blok 12:30 – 14:00

Jak památky obohacují společnost?

(kulturní, paměťový a edukační potenciál) PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. – historička, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Mgr. Petr Hudec – lektor, Národní památkový ústav Mgr. Jakub Jareš, Ph.D. – historik, kurátor a vedoucí odborného úseku, Museum+, Industriální muzeum v Ostravě Mgr. Lenka Kavalová – předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a viceprezidentka Asociace hudebních festivalů ČR

14:30 – 15:00 Přestávka

14:30–16:00 – III. blok

Příklady hodné následování

(výzvy využité i čekající na své naplnění)

Mgr. Tomáš Arnold. – koordinátor historie Pevnosti poznání Olomouc Mgr. Václav Kůs – kastelán hradu Kašperk, člen Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek Mgr. Vojtěch Odcházel –umělecký ředitel lázně Poděbrady a kastelán zámku Žinkovy Ing. arch. Pavel Prouza, PhD. – majitel Pivovaru Lobeč, člen Výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek

16:30 – Slavnostní otevření památníku baronky Marie Ebner-Eschenbach, rozené komtesy Dubské prohlídka Památníku baronky Marie Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích. Tento objekt představí paní Dr. Irena Edwards, předsedkyně Správní rady Czech National Trust.

 

Asociace nestátních otevřených památek, z.s. (ANOPA) v tuto chvíli sdružuje 31 památkových objektů. Jedná se o památky soukromé, městské i církevní. ANOPA byla založena v lednu 2021, aby se stala jednotným hlasem provozovatelů nestátních památek zpřístupněných veřejnosti jako turistický cíl. Jde o památky z různých koutů země, přičemž každá z nich je odlišná a něčím výjimečná. Přesto mají členové společné cíle. Snaží se hájit svá práva a ekonomické zájmy a být sdruženou reprezentací vůči státní správě. Vzájemně se marketingově podporují a sdílí mezi sebou své zkušenosti.

 

Kontakt:

Vratislav Zákoutský

Asociace nestátních otevřených památek, z.s.

602 397 589

anopa@asociacepamatek.cz

 

 

