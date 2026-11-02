Konference Betonové vozovky 2026 – 11. ročník odborné konference s mezinárodní účastí

Betonové vozovky jako dlouhodobá alternativa k asfaltu
Jedním z hlavních témat letošní konference bude otázka, jakou roli mohou cementobetonové kryty vozovek sehrát v další výstavbě a modernizaci české silniční infrastruktury. Pozornost se zaměří především na jejich srovnání s asfaltovými vozovkami z hlediska životnosti, odolnosti, nároků na údržbu a celkových nákladů v průběhu životního cyklu.
Cementobetonové vozovky nacházejí uplatnění zejména na komunikacích s vysokým dopravním zatížením, kde je důležitá dlouhodobá odolnost konstrukce, typicky jde např. o dálnice nebo letištní plochy. Významnou otázkou proto není pouze cena samotné výstavby, ale také to, jaká je životnost povrchu, jak často je nutné jej opravovat a jaké jsou tedy celkové náklady na údržbu a opravy.
Právě dlouhá životnost a nižší potřeba údržby patří mezi argumenty, které jsou při posuzování betonových vozovek stále významnější. Zkušenosti z České republiky i ze zahraničí ukazují, že v tomto srovnání se cementobetonové kryty ukazují oproti asfaltovým povrchům jednoznačně jako ekonomicky výhodnější.
Nové cementy mohou snížit uhlíkovou stopu betonových vozovek
Druhou významnou oblastí konference bude vývoj cementů s nižší energetickou a emisní náročností. Pozornost se zaměří mimo jiné na belitické cementy, jejichž výroba vyžaduje méně energie a tím umožňuje snížit emise CO2. Cílem jejich vývoje je využít přednosti cementobetonových vozovek, jako jsou vysoká pevnost, odolnost a dlouhá životnost, a současně dále snižovat jejich environmentální dopad.
Konference BETONOVÉ VOZOVKY 2026 tak nabídne pohled na betonové vozovky nejen jako na technologii s dlouhou tradicí, ale také jako na oblast, která prochází významným technologickým vývojem. Spojení dlouhé životnosti cementobetonových krytů s vývojem cementů s nižší energetickou a emisní náročností představuje jednu z cest, jak hledat odolnější a současně environmentálně šetrnější řešení dalšího rozvoje silniční infrastruktury v České republice.
Základní informace o konferenci Betonové vozovky 2026:
Datum konání: čtvrtek 5. listopadu 2026, 9.00–17.00 h
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích u Prahy
Záštity nad konferencí: Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.
Pořadatelé: Svaz výrobců cementu ČR, Skanska a.s., MI-Roads a.s., STRABAG a.s. a EUROVIA CZ a.s.
Organizátor: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
Zdroj: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
Kontakt:
Kateřina Jiroušková
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
E-mail: konference@vumo.cz
Tel.: 604830114
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59879.