Konference Bezpečnost a moderní trendy v roce 2026

Zveme Vás na odbornou konferenci zaměřenou na aktuální výzvy a moderní trendy v oblasti bezpečnosti, legislativy a technologií pro veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení i subjekty kritické infrastruktury.
Konference propojí odborníky z praxe, představitele měst a obcí, školských a zdravotnických zařízení i manažery bezpečnosti. Hlavním tématem bude vývoj bezpečnostních technologií, legislativní změny a praktické dopady směrnice NIS 2, využití umělé inteligence v kamerových systémech a ochrana měkkých cílů a jiné problematiky, která spadá do Vaší agendy.
Odkaz k vyplnění registrace je zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewK2jKDItu2NaqStSCJADk5Kasbc4gD7uZ68G69lRDP-bcIQ/viewform
Po vyplnění dotazníku a v případě zajištění noclehu Vám zašleme slevový kód k ubytování.
Náklady na stravování a pořádání akce jsou hrazeny pouze ze strany pořadatelů, pro účastníky je akce zdarma mimo ubytování a jiných režijních nákladů
Pro koho je akce určena?
- starosty, tajemníky a vedoucí IT měst a obcí
- náměstky a radní krajů, obcí a měst
- ředitele škol a školských zařízení
- ředitele zdravotnických a sociálních zařízení
- manažery bezpečnosti subjektů kritické infrastruktury a krizového řízení
- vedoucí zaměstnance IT oddělení spadající do podmínek ohlášení regulované služby / NIS 2
- jiné statutární zástupce a vedoucí pracovníky
Proč se zúčastnit?
- Získáte aktuální informace k legislativě a bezpečnostním povinnostem
- Seznámíte se s moderními technologiemi a praktickými řešeními
- Využijete možnost přímých konzultací s odborníky
- Navážete nové profesní kontakty
- Užijete si reprezentativní prostředí zámeckého areálu
Zdroj: 2K CONSULTING s.r.o.