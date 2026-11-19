Konference s podtitulem Byznys v době nových pravidel přivedla do Kongresového centra Praha ředitele firem, starosty a úředníky ministerstev i experty na energetiku, automatizaci nebo umělou inteligenci. Víc než 500 účastníků mělo možnost inspirovat se při dopoledních keynotes a získat praktické rady během odpoledních workshopů.
„Jediná jistota je nejistota. Tuhle frázi všichni známe, nikomu z nás ale moc nepomáhá. Můžeme se na to však podívat pozitivně: tou jedinou jistotou se můžeme stát my sami. Pro své zákazníky, zaměstnance, občany svých měst nebo partnery. Jistotou, na kterou se dá spolehnout, i když se kolem mění všechno ostatní,“ přiblížil hlavní myšlenku konference Pavel Franc, ředitel expertní skupiny Frank Bold, která je hlavním organizátorem Bold Future.
Franc nabídl tři opěrné body: hodnoty, nezávislost a partnerství. Hodnoty podle něj rychlý zisk nepřinášejí, působí ale jako ‘kotva předvídatelnosti‘. Firmy, které je dodržují, se stávají partnery, s nimiž ostatní dlouhodobě obchodují. Právě předvídatelnost byla jedním z klíčových termínů i pro další řečníky.
Kolik stojí důvěra
Nejnázorněji ji přepočítal na peníze filantrop a partner Pale Fire Capital Jan Barta, který upozornil, že kvalita státu se promítá do úrokových sazeb – země s fungujícím právním rámcem a svobodnými médii se zadlužují levněji. „Když se podíváte napříč Evropou, tak země, kde je dobře etablovaný právní rámec, vymahatelnost práva, silná demokracie a svobodná média, mají nižší úrokové sazby. V přímém přenosu jsme mohli poměrně nedávno vidět, co udělá změna vlády, která byla vnímaná jako populistická, zkorumpovaná a euroskeptická. Když padl Orbán, výnos maďarských dluhopisů se během několika týdnů snížil o více než procentní bod. Čím nižší je diskontní sazba, tím vyšší hodnotu má váš majetek i budoucí zisk,“ uvedl Jan Barta.
Pro podnikatele, který tvrdí, že mu demokracie nic neříká, má tedy jednoduchý argument: když ji udrží a posílí, jeho majetek bude mít větší hodnotu.
Elektřina jako zkouška
Další vystupující ukázali, že nejistota se promítá i do účtů za energie. Pro Petra Pudila, předsedu představenstva chemického holdingu Draslovka, je dekarbonizace nejen způsobem, jak zvýšit konkurenceschopnost, ale stále silněji i otázkou bezpečnosti. „Bez schopnosti rozhodovat o vlastním energetickém mixu a kontrolovat jeho dodávky nejsme schopní si udržet tu vlastní suverenitu. Ani v hodnotové a možná někdy ani v teritoriální oblasti,“ varoval Pudil.
Česku vytkl ztracený čas: „Když se podíváte na to, kde jsme byli před patnácti lety, tak Česko mělo 7 % výroby z obnovitelných zdrojů, dnes má 17 %. Dánsko za tu stejnou dobu urazilo cestu z 32 % na 91 %, Finsko z 30 % na 56 %, a to včetně nového jaderného bloku, který uvádí do chodu,“ připomněl. Nejde podle něj o důsledek evropské politiky, ale o rozhodnutí, která Česko neudělalo.
Laura Otýpková, vedoucí týmu Odpovědné energie z Frank Bold, odmítla představu, že Green Deal brzy zmizí. Připomněla řadu evropských kroků od roku 2019 až po letošní akční plán elektrifikace a oponovala i tezi, že si Česko může vybírat mezi starou a novou energetikou. „Cesta je jenom jedna, rozhodujeme jen o tempu, kterým se vydáme k evropské odolnosti,“ zdůraznila Otýpková.
Změna, když se daří
Z teorie do praxe se konference Bold Future přesunula s vedoucím strategie společnosti Eurowag Ivanem Jakúbkem. Firma, která vyrostla na prodeji paliv, se před více než deseti lety rozhodla využít moderní technologie k tomu, aby pomohla zákazníkům spotřebu pohonných hmot snižovat. Nejtěžší podle Jakúbka bylo pro změnu strategie přesvědčit vlastní obchodníky. Vedení společnosti transformaci rozdělilo na menší kroky a začalo u toho, co zákazníci chtěli nejvíc, tedy u úspor.
Úspěch Eurowagu tak stojí na zdánlivě paradoxním rozhodnutí změnit přístup v době, kdy dosavadní byznys model výborně fungoval. „My jsme krásně rostli, všechno, čeho jsme se chytili, šlo. A to je past každé úspěšné firmy,“ popsal Jakúbek situaci před proměnou Eurowagu. Její úspěch dokládají čísla: Palivový obchod Eurowagu od roku 2017 vyrostl čtyřikrát a podíl fosilních paliv klesl z přibližně 80 % na méně než 40 %.
Jak dlouhý je horizont
Vzdálený konec časové osy představil Jan Hasík, šéf stavebního holdingu Purposia Group. Popsal, že odolnou firmu plánuje s horizontem 300 let. Zásadní vliv na stavebnictví má podle něj geopolitika: „S nedostatkem lidí i materiálu si umíme poradit, to je věc nás podnikatelů a manažerů. Ale zásadně nás ovlivňuje geopolitická situace,“ uvedl. Odpověď hledá Purposia v inovacích, například v 3D tisku betonu, který si díky dlouhému horizontu může dovolit zkoušet i bez rychlé návratnosti.
Praktické odpoledne a networking
Na dopolední zastřešující vystoupení prakticky navázal odpolední program ve třech workshopových zónách. Real estate workshopy se zaměřily na nový stavební zákon a spolupráci měst s developery. V energetické sekci mohli účastníci získat konkrétní tipy, jak si firmy a města mohou postavit vlastní „energetický deštník“. V zóně odpovědného byznysu řešili účastníci automatizaci reportingu a bezpečné nasazení umělé inteligence.
Kromě pořádající expertní skupiny Frank Bold se na organizaci konference podílely spolupracující organizace: Business Leaders Forum, Změna k lepšímu, Svaz moderní energetiky, Unie komunitní energetiky a Asociace developerů.
Zdroj: Frank Bold
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60119.