Konference Digitalizace HR 2025 / 15. 10. 2025, Praha i on-line

Jak tyto výzvy proměnit v příležitosti? Odpověď nabídnou právníci, psychologové a IT a HR na konferenci Digitalizace HR 2025, která proběhne 15. října 2025 v Praze i on-line. Je určena personalistům, manažerům i všem, kdo chtějí z technologických změn vytěžit náskok před konkurencí.
Program konference:
- Digitalizace HR prakticky (Daniel Vejsada)
- Právní limity využívání AI v personalistice (Daniel Vejsada)
- Budoucnost recruitmentu: AI vs. člověk (Luděk Kantor)
- Asistivní aplikace umělé inteligence v péči o duševní zdraví (Jan Jakub Šalomoun)
- HR Vibe Coding aneb vlastní HR aplikace s minimálními náklady (Lukáš Augustín)
- Business Continuity Plan a role HR při jeho tvorbě (Michaela Krásová)
- Jak budovat a udržet důvěru v době digitálních technologií (Michal Knězů Mrvka)
Součástí je také volný vstup na veletrh Automation4Business, na kterém IT firmy budou prezentovat svoje řešení z oblasti digitalizace a využívání AI.
Registrace na: https://www.hr-digitalizace.cz/
Kontakt a bližší informace:
Ing. Věra Šimonová Verlag Dashöfer, nakladatelství, s. r. o.
email: simonovav@dashofer.cz
video: https://www.youtube.com/watch?v=pVMEn_Sbg-0