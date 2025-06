Konference eBF vyrostla v akci světového formátu

Autor:

14:20

Ostrava 11. června 2025 (PROTEXT) - Na konci května se v Ostravě uskutečnil 21. ročník konference eBF zaměřené na firemní nákup a veřejné zakázky. To, co před 20 lety začalo jako komorní setkání nákupních specialistů, se postupně transformovalo v největší událost svého druhu v Evropě. Zejména poslední 3 roky event raketově rostl a také letos pokořil další mety a přinesl řadu novinek. Účastníci přijeli z 9 zemí, jejich počet překročil 1000, celá akce se přesunula do industriálního areálu Dolních Vítkovic, ze 4 evropských metropolí byly vypraveny speciální spoje a nabitý line-up ozdobily hvězdné osobnosti. Přednášející i návštěvníci se vesměs shodli na jednom: letošní eBF dosáhl skutečně světové úrovně.